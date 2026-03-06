Пять признаков того, что ваша АКПП скоро откажет

Эксперты: ощутимые рывки и задержки при работе АКП говорят о ее неисправности.

Автоматическая коробка передач способна без проблем прослужить сотни тысяч километров и ее кончина никогда не бывает внезапной – агрегат всегда подает сигналы бедствия задолго до финальной остановки.

Водителю стоит насторожиться, если машина началасбрасывать передачи на ходу или игнорирует команды селектора: часто это говорит о критической утечке трансмиссионной жидкости или проблемах с электронным блоком управления.

Ощутимыерывки и задержки при смене ступеней тоже нельзя списывать на характер машины – исправная коробка работает незаметно, а любая пауза перед рывком указывает на загрязнение или старение рабочей жидкости.

Самый опасный симптом, напоминающий поведение изношенного сцепления на механике, – этопробуксовка, когда стрелка тахометра бодро ползет вверх, а разгон остается вялым: так проявляют себя стертые фрикционы или умирающий гидротрансформатор.

Порой диагноз можно поставить, даже не садясь за руль.Маслянистая лужа под машиной красноватого или коричневого оттенка — прямое доказательство разгерметизации системы, азапах гари из-под капота сигнализирует о перегреве и разрушении фрикционных дисков.

Игнорирование этих признаков превращает недорогой ремонт в полное уничтожение агрегата, поэтому при первых же симптомах коробке необходима срочная диагностика.