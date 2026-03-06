Chery будет присутствовать в России до лета

Автомобильный эксперт Денис Гаврилов прокомментировал "Российской газете" информацию о том, что марка Chery сняла с продажи в России кроссовер Tiggo 4.

"Было очевидно, что при развитии марки Tenet первыми из модельной линейки Chery могут покинуть российский рынок наиболее популярные модели. Так и случилось с кроссовером Tiggo 4. Думаю, что в ближайшее время нечто похожее ожидает и 7-ку, так как Tenet T7 сейчас в бестселлерах в России.

С учетом планов Tenet по расширению модельной линейки, думаю, что Chery с остатками по некоторым моделям (Arrizo 8, Tiggo 9) будет присутствовать на российском рынке как минимум до лета. Но объемы продаж и импорта в Россию будут сильно сокращаться", - отмечает специалист.