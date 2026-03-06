Их эпоха окончательно прошла: пять автобрендов, которые ушли навсегда

В истории автомобилестроения есть множество примеров, когда известные марки уходили с рынка. Эксперт "За рулем" Сергей Канунников рассказал о топ-5 брендах, которые навсегда прекратили свое существование во второй половине XX и начале XXI века.

© Российская Газета

NSU

Немецкая компания NSU, основанная в 1873 году, была одним из пионеров автомобилестроения. Ее заднемоторные компактные модели пользовались успехом до 1960-х годов. Однако выпуск первого серийного автомобиля с недолговечным двигателем Ванкеля стал неудачным решением. Предыдущие модели уже устарели, и компания не смогла конкурировать с другими производителями. В 1969 году NSU была поглощена Volkswagen Group.

Daewoo

Корейский бренд Daewoo был одним из самых популярных в 1980-1990-х годах. Его автомобили пользовались спросом не только на родине, но и за ее пределами. Однако в 1999 году компания была признана банкротом и распродана по частям.

SIMCA

Французы также имеют в истории собственную марку, которая была довольно успешной. Речь идет о SIMCA, известной на постсоветских просторах как основа для создания "Москвича-2141". Однако к семидесятым годам прошлого века бренд начал угасать. В 1975 году была выпущена последняя модель под маркой SIMCA, после чего компания стала частью Chrysler.

Oldsmobile

Oldsmobile была одной из старейших и уважаемых марок в Америке. Ее история продлилась 107 лет, и долгое время бренд считался символом качества и надежности. Однако в 2004 году Oldsmobile не смог конкурировать с другими производителями и был ликвидирован.

Saab

Шведский бренд Saab выпускал харизматичные и динамичные модели, которые пользовались популярностью у автолюбителей. Однако с началом нового века постоянные переходы марки от одного владельца к другому поставили крест на ее будущем. Последние машины сошли с конвейера в 2010 году.

