Почему у Jeep CJ-5 были такие странные боковые отражатели

Сегодня я хочу рассказать о неожиданной реализации габаритных огней на внедорожниках Jeep.

Но для начала напомню, что именно требуют американские правила. С 1968 года автомобили должны были иметь либо огни, либо отражатели по краям по бокам кузова — оранжевые спереди и красные сзади. В 1970 году требования обновили: теперь должны быть и огни, и отражатели.

Вот что говорило National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) в отчёте июля 1983 года:

«Цель боковых габаритных огней — сделать автомобиль видимым сбоку для водителей других машин ночью или в условиях плохой видимости, включая рассвет и сумерки. Эти огни помогают водителям избежать столкновения при сближении под углом ночью. Размещение огней как можно ближе к краям автомобиля помогает определить его длину, а разные цвета — оранжевый спереди и красный сзади — показывают направление движения».

Красиво сказано, почти как поэзия.

Ранние боковые габаритные огни часто были маленькими и очень стильными — например, знаменитые маркеры, использовавшиеся на Pontiac Firebird.

Как я уже говорил, к 1970 году правила изменились и стали требовать и огни, и отражатели на каждом конце автомобиля. А теперь посмотрите на это:

Это Jeep CJ-5. По данным самой компании Jeep — это модель 1965 года, хотя я не совсем уверен. Если это действительно 1965-й, то машину, похоже, модернизировали: передние боковые габариты на крыльях появились примерно в 1970 году.

Насколько я смог выяснить, в 1969 году Jeep начал использовать передние боковые отражатели, установленные на боковых сторонах капота.

Но меня сейчас интересует задний боковой отражатель.

Сохраняйте спокойствие. Я понимаю ваши чувства: смесь восторга, удивления и, возможно, лёгкого возбуждения. Это нормально. Но сосредоточимся.

Красный задний отражатель установлен прямо в центре запасного колеса, закреплённого на борту автомобиля. Более того, виниловый чехол запаски имеет специальное отверстие, чтобы этот отражатель был виден.

По сути, всё колесо вместе с шиной и чехлом можно считать самой большой рамкой для бокового отражателя, когда-либо созданной человеком. Фактически у этого CJ-5 самый большой задний боковой отражатель среди всех автомобилей в истории.

Интересно и то, что небольшое исследование показывает: Jeep был тихим пионером красных задних боковых отражателей. Даже самые ранние армейские джипы времён Второй мировой имели такие отражатели — причём на задней части автомобиля устанавливались те же отражатели, встроенные в колесо.

Насколько можно судить, Jeep используют красные задние боковые отражатели ещё с 1941 года, что делает их, вероятно, первыми автомобилями с намеренно установленными боковыми габаритами любого типа.

Меня удивляет, что Jeep до сих пор не использовал этот исторический факт. Очень хотелось бы увидеть специальную версию Jeep Wrangler, посвящённую этому достижению — например, с увеличенными или особенными задними боковыми габаритами.