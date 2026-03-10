Вездеход Pinzgauer 6×6 превратили в электромобиль с огромным крутящим моментом.

Австрийский военный вездеход Pinzgauer, известный своей способностью покорять бездорожье, решили сделать еще круче – превратить в электромобиль с мгновенным крутящим моментом.

Воплотить проект в жизнь решился Creative Engineering Projects, взяв за основу армейский трехосный Pinzgauer 712M 1973 года.

Поводом для переделки послужили проблемы старого бензинового двигателя, который отказывался нормально работать после долгого простоя. Инженеры задумали заменить мотор и коробку передач на электродвигатель, подключив его напрямую к раздатке, а аккумуляторы разместить в грузовых отсеках по бокам.

Однако реализация плана едва не провалилась: подрядная фирма обанкротилась, и недостроенный внедорожник пришлось буквально спасать. Владелец признается, что первый вариант получился «сырым» – машина протекала, а трансмиссия вибрировала так сильно, что выкручивало крепежные болты. Выяснилось, что мотор установили под неправильным углом, из-за чего масло вытекало через вентиляцию, а карданный вал оказался перекошен.

Несмотря на все трудности, энтузиасты довели работу до конца и теперь надеются, что их опыт вдохновит других самодельщиков.

Получился уникальный электрический внедорожник, который теперь еще проходимее своего бензинового предка.