Topspeed назвал пять недооцененных люксовых седанов стоимостью около ₽4,25 млн.

Портал Topspeed предложил альтернативу популярным премиальным моделям, составив список роскошных седанов, которые можно купить примерно за 4,25 млн рублей (около $50 000). Все автомобили – 2026 модельного года.

Cadillac CT4 Premium Luxury: базовая версия с 2,0-литровым турбомотором (237 л. с.) и задним приводом. Доступен более мощный 2,7-литровый двигатель (310 л. с.).

BMW 330i: 2,0-литровый турбомотор мощностью 255 л. с., задний привод. Седан, делающий ставку на удовольствие от вождения.

Mercedes-Benz C 300: оснащается 2,0-литровым двигателем с отдачей 255 л. с. Опционально доступен полный привод.

Audi A5 Premium Plus: компактный седан с 2,0-литровым турбомотором на 268 л. с. Версия Premium Plus включает подогрев руля, адаптивный круиз-контроль и комплекс систем безопасности. Его хвалят за отличную управляемость.

Genesis G70 3.3T Sport Prestige: самый мощный в пятерке. Двигатель V6 3.3 с двумя турбинами выдает 365 л. с. Отличается исключительно качественной отделкой салона премиальными материалами.

