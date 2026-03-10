Советский концепт «Истра» мог изменить мировой автопром

Эксперты спорят, спасла бы «Истра» советский автопром или добила завод.

© runews24.ru

Легендарный концепт АЗЛК-2144, созданный 40 лет назад, продолжает будоражить умы автолюбителей. Однако, помимо восторженных отзывов о смелости инженерной мысли, существуют и скептические оценки. Некоторые эксперты полагают, что запуск «Истры» в серию в те годы был попросту невозможен и даже опасен для завода.

По данным портала Carexpo, конструкция автомобиля содержала множество решений, неприменимых в условиях массового производства СССР. Алюминиевый кузов требовал полной перестройки конвейера, закупки нового оборудования и переподготовки кадров, на что у завода не было ни средств, ни времени. Техническая реализация дверей типа «крыло чайки» была далека от совершенства и требовала сложнейших механизмов и идеальной подгонки деталей – в условиях тотального дефицита это выглядело фантастикой.

Критики также обращают внимание на электронную начинку. Проекционный дисплей, система ночного видения и сенсорные панели, спроектированные для «Истры», не могли быть обеспечены советской промышленностью. Любая поломка такой сложной техники превращала бы автомобиль в груду металла, а сервисное обслуживание стало бы головной болью для всей страны. Фактически, как отмечается в материалах Википедии, ни один из задуманных революционных узлов так и не был изготовлен и установлен на ходовые прототипы – готовый макет имел только работающее рулевое управление.

Таким образом, «Истра» осталась не просто символом нереализованных амбиций, но и напоминанием о разрыве между гениальными идеями конструкторов и суровой реальностью плановой экономики, которая просто не могла переварить технологии завтрашнего дня.

Напомним, что Gislaved бросил вызов китайцам в сегменте огромных колес для SUV. Пятничной подработке конец: новый закон вышвыривает с рынка 90% таксистов в малых городах.