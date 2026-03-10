За прогрев машины во дворе грозит штраф: как зафиксировать нарушение

Современные автомобили не требуют прогрева двигателя перед тем, как отправляться в путь, даже в сильный мороз. Однако многие водители все равно это делают, чтобы салон машины не был холодным, а нагрузки на силовой агрегат снизились. При этом жильцы дома, во дворе которого постоянно кто-то «прогревается», вполне могут пожаловаться на это. Какая норма регулирует такие ситуации, что грозит водителям в этом случае и что делать недовольным жильцам, «Вечерняя Москва» узнала у юриста Льва Воропаева.

Специалист объяснил, что долгий прогрев на жилых территориях (и приравненных к ним) запрещает 17-я глава Правил дорожного движения.

— А в Кодексе об административных правонарушениях есть статья, которая предусматривает штрафные санкции за это. Но на практике эти санкции, можно сказать, не работают: за все время ее существования я не видел ни одного постановления о штрафе, — отметил эксперт.

Не в последнюю очередь это происходит потому, что факт нарушения сначала нужно доказать: замерить время, в течение которого прогревался двигатель, и предоставить эти сведения для возбуждения административного дела и вынесения соответствующего постановления.

— Так что водитель может спокойно греть свою машину и не переживать, что это обернется какими-то санкциями. И регулярное распространение в Сети информации о том, что за такое можно получить штраф в размере трех тысяч рублей — это что-то из области фантастики. Обычно никого к ответственности не привлекают, — отметил собеседник «ВМ».

Если жильцы недовольны регулярным долгим прогревом двигателя у себя под окнами, они могут предпринять некоторые меры.

— Жильцы могут сделать видеозапись, на которой будет видно нарушение. Желательно, чтобы был инструмент, который зафиксирует временной интервал, — рассказал Воропаев.

Видео нужно направить сотрудникам Госавтоинспекции, и оно может быть доказательством подтверждения вины. В этом случае возбуждается административное дело, а лицо, которому принадлежит прогреваемый автомобиль, могут вызвать для дачи показаний.

— Но все это так долго и муторно, что не факт, что делом будут активно заниматься, а водителя привлекут к ответственности, — заключил Воропаев.

