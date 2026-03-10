На автомобиле заржавел пластиковый бампер. Как такое возможно?
Весной автомобилисты нередко замечают на пластиковых деталях своих автомобилей следы коррозии. Однако даже школьник знает, что пластик не ржавеет. Как же такое могло произойти?
Издание "Автовзгляд" называет наиболее частую причину образования ржавчины на полимерах. Это присутствие в структуре пластика любого рода металлических вкраплений. Нередко причиной становится некачественный ремонт. Усилители в местах крепления, скобы или сетки, использовавшиеся при восстановлении пластиковых элементов кузова после ДТП, наконец, даже болты и саморезы с поврежденным антикоррозийным покрытием могут запустить процесс коррозии. А та в запущенных случаях может приводить даже к сквозному прожиганию пластика в районе соединения деталей.
Эксперты напоминают, что в ходе ремонта важно не допускать контакта ржавеющих стальных элементов с кислородом. В том числе поэтому важно покрывать отремонтированный участок краской не только с внешней, но и с внутренней стороны, если это, конечно, возможно. Так можно не допустить попадания воздуха на металлические элементы.
Еще одна частая причина ржавых осадков на кузове - "осадки" с соседних металлических деталей кузова (крылья, пороги, рама), где уже вовсю идет коррозия. Рыжие пятна вполне могут появиться, к примеру, от воды, с дороги. Через такие брызги, особенно приправленные зимними реагентами, на кузове оседает металлическая пыль от стирающихся тормозных колодок. В результате этот налет начинает активно цвести, если не утруждать себя регулярной мойкой автомобиля.
В связи с этим специалисты рекомендуют при покупке подержанного автомобиля внимательно осматривать бамперы и пластиковые накладки на предмет следов кустарного ремонта, регулярно мыть машину, особенно зимой, чтобы удалять соль и грязь, а также своевременно устранять сколы и царапины на окрашенных деталях.