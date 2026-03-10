Названы пять серьезных недостатков седана Kia Cerato

Автоэксперт Зиновьев перечислил 5 критических проблем седана Kia Cerato. Автомобиль выпускался с 2018 по 2025 годы. Это машина С‑класса длиной 4640 мм, прямой родственник хетчбэка Kia Ceed.

Главный минус — завышенная стоимость. Несмотря на калининградскую прописку, цены на Cerato на вторичном рынке вплотную приближаются ценам на автомобили-конкуренты с аналогичным оснащением, что снижает его потребительскую привлекательность, сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

Заявленный дорожный просвет в 150 мм — это сугубо «асфальтовый» показатель. Владельцам Cerato приходится быть крайне осторожными, паркуясь у бордюров, а также при езде по грунтовым дорогам.

Двигатели серий G4FG 1.6 (128 л.с.) и G4NA 2.0 (150 л.с.) — это проверенная временем гамма, но не без греха. Оба мотора атмосферные, с алюминиевыми блоками и цепным приводом ГРМ, работают на АИ-92 и имеют распределенный впрыск. Однако главная болячка — склонность к задирам цилиндров.

Вопросы к ресурсу нейтрализатора остаются актуальными. На многих машинах он начинает «сыпаться» уже к 80−100 тысячам километров. Скверное топливо ускоряет этот процесс, поэтому за состоянием узла нужно следить очень внимательно.

Кроме того, владельцы Kia Cerato массово жалуются на плохую шумоизоляцию арок.

