Эксперт Абрамов рассказал, как не утопить двигатель на весенних дорогах.

Зима в некоторых регионах проявила себя в полную силу и выдала снега, который нас заставит нервничать еще весной. С потеплением ждут настоящие реки и озера на дорогах и во дворах, и нужно максимально обезопасить автомобиль от водной стихии. Технический эксперт бренда автозапчастей MARSHALL Алексей Абрамов рассказал, как ездить по лужам и залитым водой дорогам.

Алексей Абрамов, технический эксперт бренда автозапчастей MARSHALL:

В первую очередь рекомендую выяснить, где в вашем автомобиле находится воздухозаборник. Эта часть автомобиля наиболее уязвима при проезде по большим лужам. В некоторых моделях он расположен довольно низко и возникает риск «хлебнуть воды», что может привести к гидроудару и дорогостоящему ремонту двигателя.

Кстати, в некоторых автомобилях безопасная глубина водного препятствия может быть всего 30 см. Так что лучше не рисковать: загляните под капот, найдите воздухозаборник или просто изучите инструкцию к своей машине.

По возможности лужи лучше объезжать – под водой может оказаться открытый люк. Но если объезда нет, главное правило: никогда не въезжайте в воду с разгона. Так вы поднимете волну, и резко вырастет риск попадания воды через воздушный канал в двигатель. Лучше двигаться как можно медленнее, но без остановок.

Если лужа находится в незнакомом месте, не стоит спешить, рассказал специалист. Медленная езда убережет от попадания в яму.

Если говорить об остальных компонентах автомобиля, то глубокие лужи не нравятся ни одному из них, отмечает Абрамов. Особенно опасно въезжать в воду после активного торможения: вода моментально забирает тепло, и если лужа выше середины колеса, есть риск повредить тормозной диск. Его может просто «повести», и тогда при каждом торможении появится неприятное биение.

Глубокие лужи опасны и для электрики. Влага может проникнуть в плохо защищенные контакты и вызвать либо моментальный сбой из-за короткого замыкания, либо запустить долгосрочные проблемы с окислением. Ошибки по электронике впоследствии могут носить «плавающий» характер – то есть появляться при определенных условиях и пропадать.

Такие водные приключения не проходят бесследно и для приводных ремней. Грязь с песком попадают на шкивы и остаются на ремне, работая как абразив. В результате ремень изнашивается гораздо быстрее, и в какой-то момент это может закончиться резким и непредсказуемым обрывом.

Это лишь малая часть проблем, которые могут поджидать водителей на весенних дорогах. Так что, по возможности, лучше объезжать глубокие лужи без спешки, подытожил специалист.

