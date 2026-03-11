Можно ли отменить штраф, если на камеру не попало лицо

Отсутствие лица водителя на снимке дорожной камеры, как правило, не отменяет штраф, поскольку ответственность за нарушение ПДД несет не водитель, а владелец авто. Об этом сообщил юрист Илья Русяев в разговоре c Life.ru.

© Газета.Ru

«Тезис «лица не видно, значит, штраф незаконен» в российском праве неверен», — объяснил эксперт.

Он добавил, что шансы на обжалование штрафа есть в том случае, если на снимке нечетко виден номер транспортного средства, расходятся данные в наличии или отсутствии дорожных знаков или разметки.

Юрист отметил, что собственник также может избежать ответственности, если докажет, что машиной пользовался другой человек или она была угнана. Жалобу необходимо подать в течение 10 дней со дня получения постановления о штрафе. Ее можно направить в орган, который вынес штраф, или в суд. В ряде случаев обжаловать решение можно через портал «Госуслуги».

До этого автоэксперт Дмитрий Попов напомнил автомобилистам, какие документы должны быть всегда при себе. По его словам, во время поездки в машине должны находиться оригинал водительского удостоверения и СТС. Специалист добавил, что страховой полис, который есть в виде pdf-файла, и медицинскую справку хранить в автомобиле не надо.

