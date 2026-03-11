Почему машина старше трех лет опасна для жизни

Автомобили старше десяти лет, составляющие значительную долю российского автопарка, несут повышенные риски серьезных травм при авариях. Такое мнение высказал основатель таксопарка STAX Станислав Еговцев.

© Вечерняя Москва

Он подчеркнул, что безопасность старых машин существенно ниже современных моделей, даже если визуально они кажутся исправными.

Особенно уязвимыми становятся пороги, стойки и лонжероны — именно те элементы кузова, которые должны гасить энергию удара. При этом автомобиль может внешне выглядеть исправным, но его способность защищать пассажиров уже значительно снижается, — объяснил специалист.

Дополнительно ухудшаются защитные свойства ремней безопасности и подушек, чьи сенсоры и провода подвергаются коррозии и износу. Все это повышает вероятность серьезных травм при ДТП.

Современные автомобили оснащены многочисленными функциями активной безопасности, такими как ESP, адаптивный круиз-контроль и предупреждение о выезде с полосы, что снижает риск попадания в аварию. Старые модели лишены большинства таких систем, что повышает зависимость от внимательности водителя.

Еговцев в беседе с Life.ru подчеркнул, что отказ от обновления старого автомобиля несет значительный риск для здоровья и жизни, особенно в условиях современного интенсивного дорожного движения.

