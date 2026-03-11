Как был спроектирован KITT из сериала «Рыцарь Дорог»

Недавно я узнал два факта о сериале «Рыцарь Дорог», которые оказались слишком интересными, чтобы не рассказать о них.

Это два любопытных закулисных факта о том, как телешоу, в котором каждую неделю герой-автомобиль попадает в потенциально разрушительные ситуации, справлялось с практической стороной этого процесса. И, что ещё лучше, здесь замешано много резины и даже Volkswagen с двигателями воздушного охлаждения.

Нужно ли напоминать, что такое «Knight Rider»? Скорее всего нет, но всё же:

Первый факт звучит как одна из тех идей, которые кажутся очевидными, но при этом ожидаешь, что на практике их невозможно реализовать. Вроде старого клише: «почему бы просто не сделать весь самолёт из материала, из которого делают чёрный ящик?» — потому что это будет слишком тяжело и дорого.

Так вот: если у вас есть главный автомобиль-герой, который в каждой серии врезается в другие машины, но при этом должен выглядеть идеально — нельзя ли просто… сделать огромный резиновый чехол, который будет защищать весь автомобиль?

Оказывается, можно. И именно так поступила команда реквизита сериала.

Они сделали полностью резиновую оболочку, которая надевалась на автомобиль, основанный на Pontiac Firebird Trans Am.

Эта резиновая оболочка была частью производственного плана с самого начала и даже появлялась в раннем промо-видео, которым шоу продавали телеканалам ещё до пилотного эпизода.

Если вы из тех немного мазохистичных людей, которые регулярно пересматривают старые серии «Рыцаря Дорог», можно заметить моменты, когда KITT «одет» в эту оболочку. Самый простой способ — посмотреть на передние стойки кузова.

Поскольку резиновая оболочка довольно толстая и надевается поверх кузова, такие элементы, как стекло лобового окна, выглядят более утопленными. На изображении ниже это отлично видно:

А вот так выглядел автомобиль без резиновой оболочки:

В целом реквизиторы проделали отличную работу, изготовив резиновую форму автомобиля.

Однако вскоре после начала показа сериала передняя часть Trans Am была обновлена, и тогда у резиновой оболочки просто срезали «лицо», чтобы она соответствовала новой внешности машины. После этого оболочку стало легче заметить.

Конечно, в эпоху ламповых телевизоров, низкого разрешения и постоянных взрывов и движения большинство зрителей ничего такого не замечало. Только сегодня, когда можно делать качественные стоп-кадры, становится видна вся «кустарность» таких решений.

Хотя на самом деле это не совсем справедливо. Для своего времени эта оболочка была очень впечатляющим реквизитом. Точно неизвестно, кто её изготовил — возможно, её сделали внутри самой студии. Но есть версия, что к созданию мог быть причастен легендарный автомобильный кастомайзер Джордж Баррис.

Помимо защиты KITT от вмятин и повреждений, резиновые оболочки выполняли ещё одну функцию: они становились полным кузовом для версии KITT, использовавшейся в самых опасных и разрушительных трюках. Это моя любимая версия машины — та, которую команда называла Flivver. По сути, это был багги на базе Volkswagen Beetle.

Когда требовались трюки, в которых автомобиль должен был высоко подпрыгивать, жёстко приземляться или сильно врезаться во что-нибудь, съёмочной группе нужна была машина более прочная, лёгкая и, главное, гораздо более дешёвая, чем те Pontiac Firebird Trans Am. Постоянно менять Trans Am или их детали было бы слишком дорого.

Но в Южной Калифорнии 1980-х существовал автомобиль, идеально подходящий для таких задач — прочный, легко модифицируемый, невероятно дешёвый и повсеместно доступный: Volkswagen Beetle.

Жуки уже много лет превращали в различные багги. Эти машины отлично переносили прыжки, жёсткие приземления и вообще любое грубое обращение. А если что-то ломалось — запчасти Volkswagen были дешёвыми и лежали буквально на каждом углу.

Поэтому команда сериала «Рыцарь Дорог» построила по сути багги с трубчатой рамой на базе VW Beetle. Но его сделали так, чтобы он соответствовал габаритам Pontiac Trans Am.

Если посмотреть на эту конструкцию, сразу заметен огромный пустой передний свес. Там же можно увидеть характерную двойную торсионную переднюю балку Volkswagen. Сзади расположен обычный мотор от VW с воздушным охлаждением, а сверху торчит воздухозаборник, похожий на перископ.

Честно говоря, я даже не понимаю, как мне удавалось жить хоть сколько-нибудь полноценной жизнью, пока я не узнал все эти детали о KITT и сериале «Рыцарь Дорог».