Индекс скорости и нагрузки: о чем говорят цифры на шинах

Как цифры на шинах влияют на безопасность, ресурс подвески и расход топлива.

Большинство водителей при покупке новых покрышек смотрят только на диаметр и сезонность, забывая об индексах скорости и нагрузки.

На боковине шины указаны все ключевые данные, например: 205/55 R16 91H. Здесь ширина, профиль, диаметр диска, его конструкция (R — радиальная), нагрузка и скорость.

Эти буквы и цифры говорят о том, как автомобиль поведет себя на яме, в повороте или при полной загрузке. Эксперты Pravda.Ru предупреждают: неправильная расшифровка маркировки может обернуться не только быстрым износом резины, но и серьезной аварией.

Индекс скорости – это буква (например, H, V, T). Она показывает, какую максимальную скорость шина выдержит без разрушения. Но здесь есть подвох: шины под высокую скорость (V и выше) сделаны жесткими. На наших ямах они не глотают удары, а передают их на подвеску. Для спокойной езды по правилам (110–120 км/ч) вполне достаточно индексов T (до 190 км/ч) или H (до 210 км/ч). Они зачастую лучше поглощают неровности.

Индекс нагрузки – это цифра (например, 91, 95, 98). Она означает, сколько килограммов выдержит одно колесо. Если просто: умножаете эту цифру на 4 и получаете общий вес, который шины увезут. Но всегда берите с запасом 20–30% – на случай полного багажника или резкого маневра. Например, для легковушки снаряженной массой 1,5 тонны индекс 91 (максимальный вес 615 кг на колесо) дает почти двукратный запас прочности – этого хватит и для полной загрузки пассажиров и багажа.

Главный совет: не стоит гнаться за «крутыми» буквами. Высокоскоростные шины быстрее стираются в городе и влияют на расход бензина (шины жестче, увеличивается сопротивление). А слабые по нагрузке – могут лопнуть под тяжелой машиной.