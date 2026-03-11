Кто должен уступить при въезде во двор: разбираем ПДД и негласные правила

Небольшие площадки перед въездами во дворы многоэтажек часто становятся самым напряженным местом в спальных районах. Машины стоят под окнами домов, водители торопятся выехать утром на дорогу, и именно в этот момент нередко появляется другой автомобиль, который пытается заехать во двор. Возникает вопрос: кто кому должен уступить. На него отвечает автор канала «Автовод со стажем».

По правилам дорожного движения двор, парковка или территория у магазинов считается прилегающей территорией. Здесь нет сквозного движения, а машины в основном заезжают или выезжают. Согласно пункту 8.3 ПДД, водитель, выезжающий с прилегающей территории на дорогу, обязан уступить всем участникам движения — автомобилям, велосипедистам и пешеходам.

Если же одна машина выезжает из двора, а другая в этот момент пытается туда заехать, преимущество обычно остается за въезжающим автомобилем. Выезжающему водителю нередко приходится немного сдать назад, чтобы освободить проезд и дать машине быстрее свернуть с основной дороги.

Ситуация усложняется, когда от двора к дороге ведет узкий проезд. Если автомобили встречаются уже на таком участке, формально они находятся в равных условиях. В подобных случаях водители обычно решают ситуацию по договоренности: кто-то отъезжает к «карману» или немного сдаёт назад, чтобы пропустить другого.

Есть и негласное правило, которого нет в ПДД, но многие его придерживаются. Если автомобиль почти выехал к дороге и включил поворотник, водители в правом ряду часто дают ему возможность вклиниться в поток. Это помогает избежать опасных манёвров и снижает риск аварий.

В любом случае при выезде со двора водитель обязан пропустить машины на дороге и тех, кто собирается повернуть во двор. А в спорных ситуациях лучше проявить терпение и взаимную вежливость — именно это чаще всего помогает избежать конфликтов и ДТП.

