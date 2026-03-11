Надежно и престижно — пять проверенных японских моделей по цене Lada Granta

Эти машины с японского рынка можно купить по цене около 1 млн рублей.

Лада Гранта остается самым доступным автомобилем на рынке РФ, и найти альтернативу ему нельзя – но только среди новых машин. На вторичке вариантов более чем достаточно.

Например, не стоит забывать про широкий выбор классов и большую харизму праворульных «японцев». Автомобили для внутреннего японского рынка зачастую интереснее экспортных моделей Сузуки, Хонды и Тойоты.

Несмотря на неправильное расположение руля, у японских «бэушек» есть много плюсов, включая надежность. Каких-то проблем с покупкой запасных частей тоже нет благодаря высокой унификации.

В нашей подборке – еще пять моделей, которые стоят как новая Лада Гранта. Статью про другие пять машин с японского рынка мы сохранили здесь.

Honda N-Box

Кей-кар от Хонды – микровэн N-Box 2019-2020 года. Несмотря на скромные габариты, внутри он довольно вместителен. Но лишь для четверых: ограничение по пассажировместимости – пожалуй, главный недостаток кей-каров.

Бензиновый турбомотор в 660 «кубиков» выдает 64 л.с.: больше не позволяет японский регламент класса. Коробка передач – вариатор.

Daihatsu Taft

Главный разработчик японских «малышей» – это Daihatsu. Более того, многие модели Daihatsu выпускают и другие японские бренды, такие как Toyota или Subaru.

Но есть и оригинальные модели – например, квадратный Daihatsu Taft. За миллион можно найти четырех-пятилетний экземпляр. На рынке есть как версии с атмосферным мотором в 52 л.с., так и более мощные – с наддувом (64 л.с.). Объем, разумеется, ограничен 660 «кубиками». Коробка передач – вариатор.

Suzuki Solio

Suzuki Solio – это отличный вариант, если хочется микровэн уровня Тoyota Roomy, но подешевле и посвежее. По цене новой Гранты можно найти автомобиль 2021 года выпуска.

Трехцилинлровый бензиновый двигатель объемом 1.2 литра имеет мощность 91 л.с. и работает вместе с вариатором. У Solio удобный салон, а при разложенных сиденьях получается неплохой грузовой объем.

Toyota Vitz

Праворульный аналог Тойоты Ярис – это Vitz. Компактный хэтчбек всегда имел у нас определенную популярность. В Россию ввозят и нынешнее поколение автомобиля. Цены тоже приятные. К примеру, за миллион с небольшим рублей можно купить Vitz 2018-2019 годов выпуска.

Трехцилиндровый однолитровый бензиновый мотор выдает 69 л.с. Есть машины и с более мощным двигателем 1.3 (95 л.с.). Коробка передач – только вариатор.

Suzuki Jimny

Если не смущает правый руль, за миллион с небольшим рублей можно купить полноприводник. И не кроссовер, а настоящий внедорожник! Речь, конечно же, о трехдверном Suzuki Jimny 2013-2014 годов выпуска., только его японской версии с 660-кубовым мотором (64 л.с.).

Вместе с этим мотором работает классический четырехступенчатый автомат. Главным недостатком остается маленький салон и крохотный багажник. На фоне Джимни даже наша трехдверная Нива кажется огромной. Так что Suzuki подойдет только для двоих.