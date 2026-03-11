Какие проблемы грозят при покупке Chery Tiggo 4 Pro с пробегом

В 2022 году китайская компания Chery представила на российском рынке обновленный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro. Модель быстро стала популярной благодаря современному дизайну, богатому оснащению и относительно доступной цене. Уже в 2024 году производитель вывел на рынок новое поколение модели, однако прежняя версия по-прежнему активно продается на вторичном рынке. Эксперты Motor.ru изучили отзывы владельцев, данные сервисных центров и опыт таксомоторных парков, чтобы понять, насколько разумной покупкой может быть этот кроссовер с пробегом.

© Chery

По мнению аналитиков, у Tiggo 4 Pro есть все шансы стать одним из наиболее востребованных автомобилей на вторичном рынке. Машина широко распространена, а стоимость подержанных экземпляров начинается примерно от 900 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получает современный компактный кроссовер с привлекательным внешним видом, неплохим уровнем комфорта и достаточно богатым оснащением. В более дорогих комплектациях доступны турбированный двигатель, автоматическая трансмиссия, мультимедийная система с большим экраном, климат-контроль, камеры кругового обзора и различные электронные ассистенты.

Однако у модели есть и определенные риски при покупке с пробегом. Значительная часть автомобилей на вторичном рынке ранее использовалась в такси или каршеринге. Такие машины нередко имеют большие реальные пробеги и повышенный износ основных узлов, что может негативно сказаться на остаточном ресурсе двигателя и трансмиссии.

Базовым силовым агрегатом для Tiggo 4 Pro является атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 113–116 л.с. Он оснащен чугунным блоком цилиндров, распределенным впрыском топлива и цепным приводом газораспределительного механизма. Конструкция считается достаточно простой и надежной: при регулярном обслуживании мотор способен проходить более 300 тысяч километров без серьезного ремонта. Даже цепь ГРМ, по словам специалистов, нередко выдерживает подобный пробег без необходимости замены.

Помимо атмосферной версии предлагается и турбированный вариант того же двигателя — SQRE4T15C. Он обеспечивает более динамичный разгон и лучшую тягу на низких оборотах. По ресурсу турбированный мотор в целом не уступает атмосферному, однако владельцам стоит учитывать более высокую стоимость некоторых компонентов, в частности турбокомпрессора. В случае поломки его замена может обойтись довольно дорого.

Специалисты рекомендуют менять моторное масло не реже чем каждые 10 тысяч километров. Для турбированной версии этот интервал лучше сократить примерно на 20–25 %, поскольку двигатель работает под большей нагрузкой и более чувствителен к качеству смазки.

Большинство автомобилей оснащается клиноременным вариатором QR018CHA производства китайской компании WanLiYang (WLY). Эта коробка передач рассчитана на спокойный стиль езды и плохо переносит резкие ускорения, длительные пробуксовки и частую езду на высоких скоростях. Кроме того, вариатор не любит жесткое преодоление лежачих полицейских и резкие старты. По отзывам владельцев и сервисных центров, надежность этой трансмиссии нельзя назвать высокой: в некоторых случаях серьезные неисправности могут появляться даже при относительно небольшом пробеге.

Подвеска Tiggo 4 Pro имеет довольно простую конструкцию. Спереди установлены стойки типа McPherson, а сзади используется полузависимая торсионная балка. Такая схема обеспечивает неплохую плавность хода и относительно низкую стоимость обслуживания, однако подвеска чувствительна к плохим дорогам и требует аккуратного проезда неровностей.

Кузов автомобиля в целом хорошо защищен от коррозии и достаточно устойчив к воздействию дорожных реагентов. Тем не менее некоторые элементы — капот, передние крылья, крыша и дверь багажника — не имеют полноценного цинкового покрытия, поэтому со временем на них могут появляться очаги коррозии, особенно при повреждении лакокрасочного слоя.

Интерьер автомобиля также имеет свои слабые места. Уже после нескольких лет эксплуатации многие владельцы отмечают износ рулевого колеса, появление потертостей на кнопках и панели управления, а также проседание набивки сидений. Материалы отделки нельзя назвать премиальными, поэтому салон может быстро терять первоначальный внешний вид.

В итоге эксперты отмечают, что Tiggo 4 Pro — довольно противоречивый автомобиль. С одной стороны, он привлекает доступной ценой, современным дизайном, богатым оснащением и достаточно надежным двигателем. С другой — потенциальные покупатели должны учитывать возможные проблемы с вариатором, быстрый износ салона и вероятность покупки автомобиля после интенсивной эксплуатации в такси.

Поэтому при выборе подержанного Tiggo 4 Pro специалисты советуют тщательно проверять историю автомобиля, состояние трансмиссии и реальный пробег, а также обязательно проводить полноценную диагностику перед покупкой. В таком случае этот кроссовер может стать вполне удачным и недорогим вариантом на вторичном рынке.