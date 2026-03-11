Почему новые технологии в автомобилях начали раздражать

"Умные" технологии в новых автомобилях нередко сулят не только удобства, но, к сожалению, в ряде случаев и дискомфорт. Портал "Автовзгляд" подверг критике ряд ноу-хау, которые, по мнению авторов, приносят больше вреда, чем пользы

Согласно исследованию американской компании J.D. Power, современные автовладельцы далеко не всегда удовлетворены качеством и надежностью предлагаемых им автоновинок. Значительную долю раздражения и скепсиса вызывают некорректно работающие информационно-развлекательные системы, причем многие ошибки и несуразности "вылезают" в ходе обновления программного обеспечения "по воздуху".

Эксперты вспоминают случаи, когда установка через Wi-Fi свежей версии прошивки выливалась в проблемы с безопасностью. Доходило до того, что такие машины в итоге подвергались взлому хакерами-угонщиками. Еще одна неприятная ситуация, увы, знакомая владельцам "умных" автомобилей, ввезенных в РФ по параллельному импорту, когда обновление прошивки, образно говоря, "окирпичивало" автомобиль, в ряде случаев - с подачи самого автопроизводителя.

Не только удовольствие от езды, но и финансовые проблемы преподносит российским покупателям и такой "умный" транспорт, как подзаряжаемые гибриды. Мало того, что сложные агрегаты сулят существенные затраты в случае ремонта. Топливная экономичность, на которой делают упор продавцы, по факту редко соответствует заявленной. Оно и понятно. Если эксплуатировать машины в трассовом режиме или в жестких городских пробках и при этом не подзаряжать тяговую батарею от сети, как рекомендует автопроизводитель, ДВС придется брать на себя роль генератора на постоянной основе. Отсюда - расход топлива, заметно превышающий паспортный и сводящий экономические преимущества от владения гибридом, по сути, на нет.