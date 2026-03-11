Три плюса и два минуса новой модели Mercedes-Benz CLA EV

Новая электрическая версия Mercedes-Benz CLA EV демонстрирует ряд преимуществ, но не лишена недостатков, как отмечают эксперты. Плавная подача мощности позволяет избежать резких рывков, характерных для многих электромобилей, обеспечивая быстрое и линейное ускорение с разгоном до 100 км/ч за 6,7 секунды благодаря специальным режимам настройки.

© Mercedes

Эффективность модели впечатляет: средний расход в 6,3 км/кВт·ч гарантирует реальный запас хода свыше 500 км, что подтверждается тестами, хотя заявленные показатели по циклу WLTP для версий CLA 200 и CLA 250+ составляют 542 км и 792 км соответственно. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Управляемость CLA EV доставляет удовольствие, в чём заслуга заднего привода и отзывчивого рулевого управления, которое становится более чувствительным на высоких скоростях. Mercedes адаптировал автомобиль к различным дорожным условиям, изменив дорожный просвет и подвеску, что минимизирует крены кузова и обеспечивает плавность хода даже на неровностях, несмотря на некоторую жёсткость подвески. Однако комфорт в салоне оставляет желать лучшего: увеличенная колесная база не спасает от неудобств, вызванных аккумулятором под полом, который ухудшает поддержку бедер и приводит к дискомфорту для ног как на задних, так и на передних сиденьях.

Покатая линия крыши и вертикальная спинка сидений усугубляют проблему, делая модель непригодной для любителей услуг личного водителя. Ещё одним минусом является отсутствие физических кнопок: большинство функций, включая систему отопления и вентиляции, доступны только через сенсорный экран, что требует отвлечения от дороги и повышает риски при вождении. Хотя экраны интуитивно понятны и высокотехнологичны, емкостные сенсорные кнопки для регулировки громкости и выбора режимов движения не компенсируют общую неудобство интерфейса.