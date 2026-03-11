Автоэксперт назвал главного конкурента Volga

Компания АО "Производство легковых автомобилей" (ПЛА) объявила о планах начать серийный выпуск автомобилей Volga в Нижнем Новгороде во втором квартале 2026 года, а в третьем квартале начать их продажи.

На старте проекта будут выпускаться три модели: компактный кроссовер (сегмент С), среднеразмерный кроссовер (сегмент D) и среднеразмерный седан (сегмент D). Максимальная мощность производства составляет 110 тыс. автомобилей в год.

В ПЛА рассказали, что модели Volga будут сочетать комфорт, безопасность и современные технологии. Автомобили оснащены интеллектуальными системами помощи водителю, просторным эргономичным салоном, лаконичным дизайном и зимним пакетом уже в базовой комплектации. Первые машины должны появиться в продаже в официальных дилерских центрах в третьем квартале текущего года.

При этом три модели марки Volga уже сертифицировали в России. Предполагается, что эти машины основаны на уже известных в нашей стране Geely - Atlas, Monjaro и Preface соответственно. Речь идет о K40, K50 и C50 - именно так будут называться новые автомобили. Впрочем, в самой компании опровергают связь с Geely.

На первом этапе автосалоны возрожденной марки планируется открыть в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Москве, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Уфе и Челябинске. Прием заявок от потенциальных дилеров продлится до 16 марта.

Эксперты верят в то, что проект возрождения "Волги" удастся реализовать оперативно, профессионально и даже с перспективой вывести эти новинки в бестселлеры.

"Автомобили "Волга" будут выпускать на площадке, где раньше производили модели Volkswagen и Skoda. Соответственно, люди есть, оборудование есть, то, что надо докупить, докупили, потому что о проекте известно уже довольно давно. Соответственно, я надеюсь, что машины удастся достаточно быстро и хорошо локализовать", - заявил "Российской газете" автоэксперт, член Общественного совета при МВД Игорь Моржаретто. "Я надеюсь, что цена будет адекватной, и тогда модели пойдут. Тот же Geely Monjaro продается у нас очень хорошо, входит в десятку самых популярных моделей, несмотря на довольно высокую цену", - спрогнозировал эксперт.

При этом он не считает, что для успеха обязательно нужны оригинальный дизайн или какие-то оригинальные решения, базирующиеся на наследии "Волг" еще советских времен.

"По большому счету это особенно не нужно. Потому что тот же "Москвич" выпускал, скажем так, не самые интересные модели, и слово "Москвич" не помогло", - резюмировал Моржаретто.

В свою очередь, автоэксперт Александр Ковалев считает, что проект по возрождению отечественного бренда Volga стоит на стыке интересов китайской и российской сторон.

"Нам нужно загрузить пустующие производственные мощности, оставшиеся после ухода VAG Group. А китайской стороне нужно сохранить высокую долю рынка. При этом китайский партнер российского завода стремится минимизировать риск санкций из-за работы в России", - заявил Ковалев. По его мнению, основным конкурентом Volga станет уже представленный в России бренд Tenet, выпускающий автомобили на базе Chery. "Что касается оригинальных китайских брендов, они могут постепенно выйти с нашего рынка. Для них ценность бренда не имеет сакральной важности", - полагает эксперт.

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов рассказал о целевой аудитории машин.

"Новый бренд ориентирован на россиян со средним уровнем дохода. Им важны такие факторы, как наличие сервисных центров для обслуживания моделей нового бренда", - отметил эксперт. При этом он подчеркнул, что производители не делают ставку на эмоциональную привязанность потребителей к старому бренду "Волга", поскольку продукт нацелен именно на массовый сегмент. "Официальных сведений о стоимости пока нет, однако, исходя из аналогичных предложений марки Geely, модели которой стали прототипами Volga, цена будет варьироваться примерно от 3,5 до 5,5 млн рублей", - добавил Тузов.

Справка "РГ"

История бренда

Автомобили "Волга" ранее производили на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) в Нижнем Новгороде. ГАЗ-21 "Волга" стала первой моделью в линейке предприятия. Ее серийное производство началось в январе 1957 года. Автомобиль стал преемником "Победы" (ГАЗ-М-20) и быстро завоевал популярность.

Второе поколение модели - ГАЗ-24 "Волга" - выпускалось с 1968 года как опытно-промышленная партия, а с 1970 года - массово. Производство продолжалось до 1987-го. Всего было выпущено почти полтора миллиона таких "Волг", включая ГАЗ-24-10.

На смену ГАЗ-24 в начале 1980-х годов пришла ГАЗ-3102. В 1992 году появилась ее модернизированная версия - ГАЗ-31029, которая стала доступна для массового потребителя. В конце 2008 года производство этих моделей было в итоге свернуто из-за падения спроса и кризиса.

Последней же моделью под брендом "Волга", выпускавшейся с 2008 по 2010 год, стала лицензионная копия американского автомобиля Chrysler Sebring, адаптированная под российский рынок. Volga Siber оказалась не слишком популярной, и после выпуска около 9 тыс. машин производство было прекращено.

Затем ГАЗ сосредоточился на выпуске коммерческого транспорта ("Газелей", "Соболей" и др.) и контрактной сборке автомобилей других брендов.