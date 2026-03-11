Авто Mail рассказал, в каких случаях белый дым из трубы может быть очень опасен.

Густой белый дым из выхлопной трубы – явление довольно распространенное, но иногда он может предупреждать о серьезной опасности. Когда именно, разобрались коллеги из Авто Mail.

Если белый дым идет в холодную погоду при прогреве – все нормально, это выходит конденсат, отмечает автор заметки.

Белый дым остался после прогрева – возможные причины:

уровень в расширительном бачке в норме? Значит, в топливе много воды – просто поменяйте АЗС;

уровень ниже обычного? Вероятно, в цилиндры попадает антифриз через трещину в ГБЦ.

Второй пункт – это серьезно. Если не уверены насчет уровня в бачке, попадание охлаждающей жидкости в камеры сгорания можно диагностировать белой салфеткой, поднесенной к выхлопу. Если на салфетке появилось цветное пятно, точно пора записываться на СТО.

