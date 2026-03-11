Как выбрать летние шины с пробегом

Приближается лето, а значит автомобилистам пора задуматься о смене шин. Многие предпочитают покупать шины с рук, однако это может привести к их быстрому износу. Об этом рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов в интервью ИА «Время Н». За год в России цены на летние шины в непремиальном сегменте снизились на 2,6%, а стоимость дорогих шин выросла на 1%. Несмотря на это автомобилисты часто покупают шины на сайтах объявлений.

Эксперт подчеркнул, что при покупке шин с рук нужно в первую очередь обратить внимание на дату изготовления. Она выбита на боковине — последние две цифры означают год производства. Шины старше восьми лет покупать не рекомендуется. Даже при хорошем внешнем виде с годами они теряют прочность и молекулярные связи.

Остаточная глубина протектора у летней резины должна составлять как минимум 1,6 мм. Реальная безопасная граница — около 3 мм.

«У новых летних шин протектор 7−8 мм, так что все, что ниже 4−5 мм, стоит рассматривать как резину «на один сезон», — отметил Алексей Иванов.

Также стоит убедиться в отсутствии грыжи, расслоения и любых заплаток на боковой поверхности шин — это немедленный повод отказаться от покупки. Неравномерный износ шин с пробегом может говорить о том, что предыдущая машина имела проблемы с развалом или подвеской.

