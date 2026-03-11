Что делать, если вашу машину повредила упавшая с крыши сосулька

"Российская газета" выяснила у юристов, как поступить водителю, если на его автомобиль, который не застрахован по каско, упала сосулька, отвалившаяся с фасада или крыши жилого здания.

Не секрет, что ранней весной с крыш и стен жилых домов на припаркованные во дворах машины, случается, падают сосульки и глыбы снега. А бывает, от ветра выпадают даже оконные проемы. Буквально накануне в полуметре от Lada Niva Sport, находящейся у нас на редакционном тесте, приземлился целый оконный проем. Как такое могло произойти, не является предметом этой статьи.

Однако я, признаюсь, выдохнул с облегчением, когда не обнаружил на тестовом авто никаких повреждений. Ведь машина застрахована лишь по ОСАГО, что сулило бы немало юридических, финансовых, да и просто организационных проблем. Каких именно, мы и уточнили у профильных экспертов.

Вице-президент "Ренессанс страхование" Сергей Демидов рассказал, что, если у водителя, с которым произошла такая неприятная история, нет полиса каско, возмещение ущерба придется добиваться напрямую от организации, ответственной за состояние здания или конструкции.

"Для владельцев квартир в многоквартирном доме такой организацией обычно является управляющая компания или ТСЖ. Именно эти организации по закону (ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса) обязаны следить за безопасностью проживания и содержать общее имущество в порядке. Ответственность также может лежать на балансодержателе здания", - уточнил эксперт.

Далее, отмечает Демидов, порядок действий зависит от того, двигался автомобиль в момент происшествия или стоял.

"Если машина была на ходу, случившееся квалифицируется как ДТП. В такой ситуации нужно вызывать сотрудников ГИБДД для оформления. Если автомобиль стоял припаркованным, для фиксации факта повреждения вызывают участкового. Он должен задокументировать место происшествия, зафиксировать характер и перечень повреждений. Лучше также самостоятельно сфотографировать автомобиль с разных ракурсов, общий план места, где он стоял, и сами повреждения крупным планом. Также имеет смысл найти возможные записи с камер видеонаблюдения, установленных на соседних домах или столбах, они могут подтвердить причину случившегося. После сбора материалов нужно письменно уведомить о произошедшем ТСЖ или управляющую компанию. Если они отказываются добровольно компенсировать ремонт, следующий этап - суд. В иске можно заявить не только стоимость восстановительного ремонта, но и сопутствующие расходы, например, оплату юридической помощи, госпошлину, траты на экспертизу, а также издержки, связанные с рассмотрением дела", - заключил Демидов.

Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, к.ю.н. Кырлан Марчел отмечает:

"Когда у владельца отсутствует полис каско, который покрывает подобные риски, взаимодействие со страховой компанией по линии ОСАГО не принесет результата. Полис ОСАГО страхует исключительно ответственность водителя перед третьими лицами и не работает в случаях, когда вред причинен самому автомобилю внешними факторами". "Первым делом владельцу необходимо правильно зафиксировать факт происшествия. Это фундамент, на котором будет строиться вся дальнейшая судебная или досудебная претензия. Пока вы ожидаете приезда представителя правоохранительных органов крайне важно провести самостоятельную фото и видеосъемку. Снимайте так, чтобы в кадр попадали не только вмятины и разбитые стекла, но и адресная табличка дома, общий план строения, с которого упала сосулька и состояние кровли. Если на крыше видны другие ледяные образования - это станет дополнительным доказательством халатности ответственных лиц. Постарайтесь найти свидетелей происшествия и запишите их контактные данные. Видеозаписи с камер наружного наблюдения или автомобильных регистраторов соседних машин также станут неоспоримым преимуществом в суде", - советует юрист.

Он также уточняет, кому в такой ситуации следует предъявлять претензии.

"Установить владельца здания можно через запрос выписки из единого государственного реестра недвижимости", - сообщил Кырлан Марчел.

