Эксперт Целиков: продажи новых автомобилей в России идут вверх

Впервые с начала 2026 года рынок новых автомобилей в РФ демонстрирует положительную динамику по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков, проанализировав данные за первые 10 недель текущего года.

© РИА Новости

За этот период в стране было реализовано 195,4 тысяч машин, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Важно отметить, что еще неделей ранее рынок находился в отрицательной зоне: за 9 недель продажи снизились на 0,5%, составив 172,6 тысячи машин.

Целиков подчеркивает, что первая неделя 2026 года (с 29 декабря по 4 января) была переходной, поэтому статистика требует осторожной интерпретации. Однако эксперт уверен, что положительная тенденция сохранится и в ближайшие недели. Основанием для оптимизма является низкая сравнительная база прошлого года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Mazda обошла Toyota и BMW и стала самой популярной некитайской иномаркой в РФ.