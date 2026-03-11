Когда за перевозку собаки в салоне могут оштрафовать

При перевозке в автомобиле домашний питомец приравнивается к грузу, рассказал в беседе с RT руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов.

На практике к перевозке животных обычно применяют раздел 23 ПДД о перевозке груза, заметил эксперт.

«Водитель обязан контролировать размещение и крепление груза, а сам груз не должен ограничивать обзор, мешать управлению, нарушать устойчивость машины, создавать шум и помехи», — поделился он.

По его словам, если эти условия нарушены, водитель должен устранить нарушение или прекратить движение.

«То есть, собака не должна быть на коленях у водителя и не на торпеде. Она не должна ограничивать обзор и не мешать управлению. В противном случае возможно предупреждение либо штраф в размере 500 рублей», — отметил он.

