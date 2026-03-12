Подробности об оцинковке новых "Москвичей": что под защитой, а что — нет

Москвичи М70 и М90 получили навесные кузовные детали с оцинковкой.

Представители московского автозавода раскрыли подробности об антикоррозийной защите новых кроссоверов. Как выяснилось, оцинковка на моделях М70 и М90 есть, но не на всех элементах кузова.

Менеджер по продукту «Москвича» Светлана Новицкая пояснила, что цинковое покрытие нанесено на все основные крупные внешние панели кузова. Исключение составила лишь крыша.

Однако защита автомобилей не ограничивается только оцинкованными деталями. Производитель дополнительно обрабатывает кузова на заводе: в скрытые полости впрыскиваются мастика и воск, что должно повысить сопротивляемость коррозии. Кроме того, в компании отмечают, что кузова кроссоверов на 80% состоят из высокопрочных сталей.

Напомним технические характеристики моделей. Младший Москвич М70 предлагается с двумя вариантами силовых агрегатов: турбомотором 1.5 (150 л. с.) в паре с 7-ступенчатым роботом или двигателем 2.0 (199 л. с.) с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для более крупного семиместного Москвича М90 предусмотрен только безальтернативный тандем: мотор 2.0 и 9-диапазонный автомат.

