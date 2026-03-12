Как работает новая схема мошенничества с поддельными ПТС

Мужчина взыскал 23 миллиона рублей с автосалона, который продал ему машину по поддельному ПТС. Оказалось, что в России могли продать сотни таких автомобилей по агентским договорам, согласно которым салон не несет никакой ответственности перед покупателем. Как действовать в таком случае и у кого требовать деньги за машину с липовым ПТС, выясняла «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Кража бланков и контрабанда авто

История с поддельными паспортами транспортного средства (ПТС) тянется еще в 2020 года. Красноярская автоюристка Оксана Яковлева сообщала, что в то время мошенники ввезли в Россию под видом запчастей множество автомобилей, в основном микроавтобусов Toyota Oxy и Toyota Vellfire. Примерно в то же время на таможне во Владивостоке неизвестные похитили несколько сотен оригинальных бланков ПТС серий УУ и УХ.

Затем мошенники оформили на ввезенные в РФ машины ПТС, вписав в украденные бланки выдуманных первых владельцев микроавтобусов. Затем, в течение 2021 и 2022 года, аферисты стали подыскивать случайных людей, которые за пять тысяч рублей соглашались стать новыми номинальными собственниками этих авто.

После этого мошенники передали машины по агентским договорам в автосалоны в Красноярском и Алтайском краях, Иркутской области, Республике Хакасия и нескольких других регионах России.

— Автосалоны принимали на реализацию автомобили путем оформления агентских договоров с «предыдущими собственниками», некоторые из которых не знали об этом и не подписывали никаких документов. Затем автосалоны продавали эти автомобили от имени «собственников», — писала Яковлева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Проблемы с агентским договором

Автосалоны стали успешно распродавать иномарки с поддельным ПТС. В 2022 году один из минивэнов Toyota Voxy купил за 950 тысяч рублей житель Красноярского края. Мужчина поставил автомобиль на учет, но вскоре сотрудники ГИБДД аннулировали регистрацию из-за липового паспорта транспортного средства.

Мужчина потребовал объяснений от автосалона, но там заявили, что не несут никакой ответственности и претензии нужно адресовать бывшему владельцу машины.

Дело в том, что машина была продана по агентскому договору, в котором говорилось, что автосалон выступает лишь посредником между продавцом и покупателем и получает определенный процент от этой сделки. Дилер может действовать от лица владельца машины, но не является ее фактическим владельцем, поэтому не отвечает за состояние автомобиля и его документацию, не дает покупателю никаких гарантий.

Деньги вернули через суд

Мужчина, купивший машину в одном из автосалонов Красноярского края, оказался не единственной жертвой мошенников. К автоюристу Яковлевой обратились как минимум еще семь водителей, которым достались авто с поддельными ПТС. Все они не смогли добиться от автосалонов возврата денег за машины, так как те были проданы по агентскому договору. Потерпевших отправляли к предыдущим собственникам транспортных средств.

— Автосалон надеялся «соскочить», утверждая, что он всего лишь агент и не отвечает за продавца, — рассказывала Яковлева.

В итоге юристка через суд доказала, что люди, числившиеся в документах предыдущими собственниками спорных иномарок, на самом деле никогда ими не владели, и что первые владельцы были выдуманы. Еще она вышла на одного из мошенников, кто согласился стать номинальным владельцем авто. По словам Яковлевой, в настоящее время этот человек находится в тюрьме.

— Мной был разработан иск в суд, по которому я доказала, что предыдущий «хозяин» никогда не приобретал право собственности на автомобиль. Суд признал агентский договор между продавцом и автосалоном недействительным. Еще он признал недействительным договор купли-продажи между первым вымышленным владельцем и последующим владельцем, который вообще сидит в тюрьме и не мог заключать договоры с автосалоном, — рассказывала Яковлева в блоге.

В итоге суд взыскал с одного из автосалонов более 23 миллионов рублей. В остальных семи случаях суд тоже встал на сторону конечных владельцев машин.

Как засудить автосалон

При продаже машины через агентский договор автосалон действительно является лишь посредником между продавцом и покупателем. Однако это вовсе не снимает с него ответственности за проблемы с документацией на транспортное средство. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат, специалист в сфере автомобильного права Игорь Стремоусов.

— По закону автосалоны в любом случае несут ответственность за предоставление достоверной информации о товаре, его владельцах и документации. Если в агентском договоре указано, что автосалон не несет такой ответственности, то этот документ противоречит закону и его можно оспорить в суде, признав ничтожным. Так что ответственность за липовые документы ложится именно на автосалон, даже если он сам не знал о подделке, — объяснил он.

По словам эксперта, автосалон не должен снимать с себя ответственности и отправлять покупателя самостоятельно разбираться с прошлым владельцем машины. Дилер должен вернуть деньги покупателю, а после самостоятельно искать виноватых.

— Автосалон сначала обязан урегулировать претензии покупателя, вернув ему деньги и забрав машину, а уже потом лично разбираться с поставщиками, с предыдущими владельцами и так далее. Покупатель от этого никак не должен страдать, — подчеркнул Стремоусов.

Машины могут попадать в автосалоны не только по агентскому договору. Транспортное средство может быть продано ему либо напрямую прежним владельцем, либо по системе трейд-ин. В этих случаях автосалон является непосредственным собственником машины, а не просто посредником между продавцом и покупателем.

Проблемы могут возникнуть и при покупке автомобиля за наличные у иностранных граждан, так как это противозаконно. Многие водители об этом не знают. Например, в феврале 2025 года москвичку оштрафовали за такую сделку на 855 тысяч рублей. «Вечерняя Москва» рассказывала, как работает этот закон и как его случайно не нарушить.