Как действовать в случае попадания машины в водяной клин

В этом случае нельзя давить на педаль газа.

Если машина попала в водяной клин, то ни в коем случае не надо ни газовать, ни давить на тормоз. Об этом "Реальному времени" сообщил эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

— Если вы все-таки влетели в водяной клин, то ни в коем случае не надо ни газовать, ни давить на тормоз. Нужно просто убрать ногу с педали газа, чтобы уронить автомобиль на дно колейной ямы, а дальше еще раз ставим ногу на газ и медленно выезжаем по дну колейной ямы, — объяснил собеседник агентства.

Он также отметил, что аквапланирование можно "словить" всегда, если колесо оказалось в колейной яме, и это никак не связано с резким потеплением в ряде регионов страны. В данном случае стоит помнить, что когда колесо наезжает на воду, то под воздействием водяного клина оно всплывает, утрачивается контакт с поверхностью дороги, а автомобиль начинает грести в этой колейной яме, добавил Попов.

Еще автоэксперт подчеркнул, что в большинстве случаев колея образовывается в результате движения грузовиков, а не легковушек на шипованных колесах по асфальту. В связи с этим колея, как правило, широкая, и водитель может в полосе сместиться так, чтобы колейная яма проходила под корпусом машины.

