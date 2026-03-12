$79.0791.94

Эксперты назвали лучшее поколение Volkswagen Golf: что выбрать на вторичном рынке

В мире подержанных автомобилей Volkswagen Golf выделяется как одна из наиболее популярных моделей, представленная восемью поколениями с 1974 года и общим объёмом продаж свыше 35 миллионов экземпляров. Каждое из них имеет свои особенности, влияющие на привлекательность для покупателей на вторичном рынке. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Актуальное восьмое поколение, выпускаемое с 2020 года, отличается почти полной цифровизацией салона, что первоначально сопровождалось нестабильной работой программного обеспечения. После обновления 2024 года система инфотейнмента стала быстрее и удобнее, предлагая широкую линейку двигателей, включая бензиновые моторы с мягким гибридом, дизели и plug-in-гибриды. Однако высокая стоимость, обычно от 17–20 тысяч евро, делает его вариантом для тех, кто ищет почти новый автомобиль.

Golf седьмого поколения, производившийся с 2012 по 2021 год, считается одним из самых удачных в истории модели благодаря модульной платформе MQB, которая сделала автомобиль легче, просторнее и экономичнее. Он отличается продуманной компоновкой салона и багажника, комфортной подвеской, хорошей шумоизоляцией и стабильной электроникой, хотя ранние версии с роботизированной коробкой DSG имели проблемы, улучшенные после рестайлинга 2016 года.

Шестое поколение, выпускавшееся с 2008 по 2012 год, стало глубокой модернизацией Golf 5 с переработанным интерьером, улучшенной шумоизоляцией и более комфортной подвеской, включая доступные адаптивные амортизаторы DCC. Однако бензиновые моторы ранних серий, особенно с цепным приводом ГРМ, могут иметь проблемы, такие как растяжение цепи и повышенный расход масла.

Golf пятого поколения, появившийся в 2003 году, отметился серьёзным техническим шагом вперёд с многорычажной задней подвеской, улучшившей управляемость и комфорт, а также хорошим качеством сборки. Тем не менее, его округлый дизайн оказался спорным, а ранние турбированные моторы TSI с цепным приводом ГРМ склонны к растяжению цепи, возможна и коррозия в районе порогов и колёсных арок.

Эксперты часто рекомендуют Golf 7 как оптимальный вариант, сочетающий современную платформу, хорошую надёжность и относительно умеренные цены. Golf 8 подходит для любителей максимально современных автомобилей, готовых к высокой стоимости, Golf 6 может быть разумным бюджетным выбором при хорошем состоянии двигателя, а Golf 5 рассматривается как недорогой вход в мир немецких хэтчбеков при тщательной проверке технического состояния.