Названы самые ремонтопригодные диски

Эксперт «За рулем» перечислил преимущества сборных колесных дисков.

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Что такое составное колесо?

Илья Хлебушкин , «За рулем»:

– Речь о самом редком виде легкосплавных колес – сборном. Это не цельная конструкция, а несколько частей, скрепленных между собой множеством высокопрочных болтов (как правило, титановых).

Главное преимущество сборных колес в том, что их элементы можно изготовить из разных материалов и по разным технологиям (например, кованый обод из алюминиевого сплава и титановый или литой алюминиевый диск). Кроме того, поврежденные элементы можно заменять по отдельности.

Неудивительно, что это – один из самых дорогих видов легкосплавных колес. Поэтому они применяются в основном для тюнинга автомобилей и в автоспорте. Известные изготовители – Schmidt и OZ Racing.

