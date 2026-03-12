Адвокат рассказал, когда водитель обязан ехать на красный свет

Юрист Воропаев: водитель обязан освободить перекресток при любом сигнале светофора. Правила дорожного движения запрещают выезжать на перекрёсток, если за ним образовался затор, напомнил в беседе с журналом Motor автомобильный адвокат Лев Воропаев. Собеседник подчеркнул, если такая ситуация все же произошла, то водитель не имеет права блокировать пересечение дорог.

«У нас правила четко предписывают, что в случае, если водитель выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора, то какой бы сигнал светофора ни горел на выезде, в том числе запрещающий, он обязан покинуть этот перекресток», — рассказал автомобильный адвокат.

По его словам, за выезд на перекрёсток, за которым образовался затор, водителя оштрафуют именно за нарушение этого пункта правил, а не за сам факт нахождения на перекрёстке при смене сигнала.

