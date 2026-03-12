Почему весной нельзя откладывать проверку двигателя

После зимнего периода моторное масло действительно стареет быстрее, и весна - это не то время, когда стоит откладывать проверку двигателя. Холодные пуски, прогревы на месте, короткие поездки и движение в пробках создают для мотора повышенную нагрузку. В таких условиях масло часто не успевает прогреваться до рабочей температуры, при которой из него испаряются влага и остатки топлива. В результате внутри двигателя постепенно накапливаются нежелательные примеси, рассказал "Российской газете" автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.

Одной из ключевых проблем становится разжижение масла топливом. При холодном запуске часть несгоревшего топлива может попадать в картер, снижая вязкость масла. Это ослабляет масляную пленку, которая защищает трущиеся детали от износа. Чем ниже вязкость, тем хуже защита, особенно при повышенных нагрузках. Дополнительно негативно влияет конденсат. Влага, образующаяся из-за перепадов температур и коротких поездок, ускоряет процессы окисления и способствует образованию отложений.

К весне ситуация усугубляется. С повышением температуры возрастает интенсивность эксплуатации автомобиля: увеличиваются пробеги, поездки становятся длиннее, скорость движения выше. Масло, уже частично деградировавшее за зиму, начинает работать в более нагруженном режиме. Окисление ускоряется, присадки вырабатываются быстрее, а щелочной резерв, отвечающий за нейтрализацию кислот, снижается. В итоге ресурс масла может быть исчерпан раньше, чем предполагает стандартный интервал замены.

Особенно внимательно к состоянию двигателя стоит отнестись тем, кто зимой эксплуатировал автомобиль преимущественно в городе. Регулярные короткие поездки на 5-10 километров, частые остановки, работа двигателя на холостом ходу - все это относится к тяжелым условиям эксплуатации. В подобных режимах производители нередко рекомендуют сокращенные интервалы технического обслуживания.

Весной важно не ориентироваться только на пробег. Следует учитывать и срок эксплуатации масла, даже если автомобиль проехал немного. Полезно проверить уровень по щупу, оценить консистенцию и запах. Излишняя текучесть или выраженный запах топлива могут указывать на разжижение. Светлая эмульсия под крышкой заливной горловины иногда сигнализирует о накоплении конденсата.

Проверка масла в начале сезона - это простая процедура, которая занимает несколько минут, но может предотвратить серьезные последствия. Если зима прошла в интенсивных городских режимах, разумно не откладывать замену до предельного интервала, а обновить масло и фильтр заранее. Весна - подходящий момент, чтобы вернуть двигателю стабильную защиту и начать новый сезон без накопленных рисков, - отмечает специалист.