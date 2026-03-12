Грозит ли вымирание автомобилям с «механикой»

В современных реалиях механическая коробка передач становится всё менее востребованной, но и у неё есть свои преимущества, которые ценят автомобилисты. В интервью для «Российской газеты» эксперты обсудили, как долго будет сохраняться спрос на МКПП и в каких сегментах эта трансмиссия просуществует дольше всего.

Франк ван Меел, глава подразделения BMW M, отметил, что разработка новых механических коробок передач становится всё менее выгодной. Современные автоматические и роботизированные трансмиссии эффективнее и выдерживают больший крутящий момент, что делает их более предпочтительными для производителей. Ван Меел подчеркнул, что создание новых МКПП под ограниченный рынок нецелесообразно.

Сергей Клейменов, корпоративный тренер Marshall, не согласился с прогнозом ван Меела. Он считает, что МКПП с традиционным однодисковым сцеплением останутся актуальными до тех пор, пока будут использоваться двигатели внутреннего сгорания. Клейменов отметил, что «автомат» не обеспечивает такой же обратной связи, как «механика», и производство и установка АКПП делают автомобиль дороже.

Кроме того, ремонт автоматических трансмиссий обычно обходится дороже, поэтому покупатели часто выбирают МКПП из-за их более низкой стоимости обслуживания.

Клейменов также отметил, что механические коробки передач будут долго востребованы в ряде сегментов.

Строительная и дорожная техника: экскаваторы, бульдозеры, тракторы и другая техника, работающая за пределами асфальтобетонных дорог, по-прежнему будут оснащаться МКПП. Спортивные автомобили: в автоспорте, где пилотам необходим полный контроль над техникой и возможность быстро менять стратегию смены передач, МКПП остаётся востребованной. Малолитражные и бюджетные автомобили: МКПП позволяет сохранить низкую рыночную стоимость и приемлемую динамику. Андрей Белоусов из Исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» считает прогноз ван Меела оправданным и для России. По его мнению, потребители в России и мире привыкли к автоматическим трансмиссиям и не готовы возвращаться к ручному переключению передач. Особенно это касается молодёжи, которая получила права уже на автомобилях с АКПП.

Однако Белоусов также отметил, что в ближайшей перспективе МКПП не исчезнут полностью, оставаясь нишевым продуктом для отдельных категорий автолюбителей. Они будут востребованы в гоночных соревнованиях и у любителей бездорожья. Александр Петров, директор департамента по работе с партнёрами СТО Uremont, отметил, что в России в бюджетном сегменте МКПП остаётся безальтернативным вариантом. Базовая Lada Granta, например, оснащается 5‑ступенчатой МКПП и стоит около 850 тысяч рублей. Lada Niva Legend с полным приводом и МКП обойдётся примерно в 1,1 млн рублей — это минимальная цена за полноприводный автомобиль на российском рынке.

Пока сохраняется спрос на машины до 1,2 – 1,5 млн рублей, МКПП будут востребованы. Однако в странах Европы ситуация иная — там спрос на «механику» стремительно снижается. Среди основных причин — экологические нормы, а также экономическая целесообразность: производители не заинтересованы в разработке новых МКПП под мощные и дорогие модели с ограниченным спросом.