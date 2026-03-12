Шиномонтажник признался, как на водителях зарабатывают лишние тысячи

Бывший работник шиномонтажа раскрыл пять схем выманивания денег у автовладельцев.

Шиномонтажные мастерские порой превращаются в поле для творчества недобросовестных работников, которые видят в каждом клиенте легкую добычу. Один из бывших сотрудников такой станции, Виктор Губин, подробно описал самые ходовые уловки. Начинается все часто с мелочей, но некоторые схемы позволяют вытянуть из кармана автовладельца несколько тысяч рублей за пару минут якобы необходимой работы.

Первый трюк строится на естественной грязи. Ступицы действительно пачкаются, и их очистка входит в стандартную процедуру смены колес – за нее брать деньги отдельно не должны. Однако многие мастера преподносят это как сложную операцию, особенно если заметили ржавчину. В Москве за такую «услугу» могут запросить около 500 рублей, хотя, по сути, это пара движений металлической щеткой и спрей из баллончика.

То же самое с болтами и гайками: вам могут настойчиво предложить купить новый крепеж, пугая сорванной резьбой или коррозией. На деле ваш старый комплект часто ставят обратно, а оплаченный новенький отправляется в запас для следующего «клиента».

Губин советует всегда просить показать конкретную проблему и не забывать о контроле: при получении машины нужно проследить, чтобы мастер затянул все болты динамометрическим ключом, а не просто пневмоинструментом.

Еще один популярный пункт в накрутке – сезонная замена вентилей. Многие соглашаются, ведь стоит это недорого, 50-100 рублей с колеса. Но менять их каждый раз вовсе не обязательно: решение должно зависеть от реального состояния резинового элемента. Если вентиль гибкий и без трещин, его можно смело оставлять.

Куда более бесполезная, но дорогая опция – закачка азота. Мастера в премиальных центрах любят расхваливать его «уникальные» свойства: и давление стабильнее, и колеса легче. В реальности разница в поведении шины с азотом и обычным воздухом, который и так на 78% состоит из азота, настолько ничтожна, что вы ее никогда не заметите. Губин называет эту услугу ерундой, которую выполняют разве что по настоянию самого клиента.

Самый же наглый обман связан с правкой дисков. Чтобы выманить несколько тысяч рублей, недобросовестный мастер может искусственно создать проблему. Например, приклеить с обратной стороны диска маленький магнит во время балансировки. Оборудование начнет показывать сильную «восьмерку», и владельцу автомобиля будут доказывать, что диск кривой и срочно нуждается в дорогостоящем ремонте. На самом деле исправить такую деформацию часто невозможно, либо это займет полдня. Клиенту же через минут 10 торжественно вернут тот же самый диск, заявив, что он теперь идеален.

По словам Губина, в сезон мастера таким образом могут «обслуживать» каждого второго клиента, что приносит мастерской десятки тысяч рублей дополнительной выручки в день.

Защититься полностью сложно, особенно когда вас просят подождать в комнате для клиентов, откуда ничего не видно. Но кое-что сделать можно. Всегда заранее обсуждайте и фиксируйте перечень работ с ценами. Выбирайте проверенные мастерские, готовые показать процесс. Имеет смысл проявлять интерес: если вас зовут в цех, чтобы показать «дефект», не стесняйтесь задавать вопросы и просить продемонстрировать проблему наглядно.

Жертвами недобросовестных мастеров становятся невнимательные или слишком доверчивые люди, особенно владельцы дорогих автомобилей, которые за техникой следят, но в детали сами не вникают. В общем-то, простая бдительность и нежелание соглашаться на все подряд без объяснений уже сильно снизят ваши шансы стать жертвой развода.