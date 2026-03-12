Когда стоит отмывать автомобиль после зимы

Весеннюю мойку автомобиля после зимы стоит проводить после смены резины, когда дороги окончательно промоются дождями и техникой.

Об этом рассказал руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, сообщается на сайте «Аргументы и Факты».

По его словам, основная проблема - не разводы на дверях, а дорожные составы, которые применяют для таяния снега. Они могут скапливаться в самых потаенных уголках, предупредил эксперт.

Слишком ранняя мойка приведет к тому, что после первого же проезда по влажной обочине все вернется на свои места.