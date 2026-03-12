Почему маркетплейсы проиграют автосалонам

Покупать на маркетплейсах можно только машину в базовой комплектации, это больше витрина для производителя, нежели альтернатива автосалону. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

В 2025 году на маркетплейсе Ozon было продано в 2,5 раза больше автомобилей, чем годом ранее, — более 2300 штук. Об этом сообщило агентство Autostat со ссылкой на руководителя направления «Транспортные средства» Ozon Auto Фарида Шакирова. Наибольшим спросом на «Озоне» пользовались Chery и Changan. По мнению Хайцеэра, на маркетплейсе имеет смысл покупать только хорошо знакомый автомобиль в стандартной комплектации.

«Скорее всего, это автомобили в стандартной комплектации, особенно это касается продукции Lada, где маневров не очень много. Так как особого выбора нет, человек может купить автомобиль через маркетплейс. Очевидно, что покупатель в этом случае хорошо знаком с тем, что он приобретает. Но у меня остаются вопросы: договор появляется до оплаты или после? Тест-драйв пройден или нет? Потому что по закону «О защите прав потребителей», если вы выявили дефекты, которые не обнаружили на тест-драйве, вы можете вернуть автомобиль. Договор на оплату должен появляться до совершения сделки. Кроме того, не понимаю, как автомобиль доставляют туда. Я не вижу никаких подарочных цен, просто люди упрощают процесс, не выезжая далеко», — сказал Хайцеэр.

Собеседник НСН добавил, что продажа автомобилей на маркетплейсах все-таки не станет популярнее, чем офлайн-продажи.

«Думаю, что, по крайней мере, в ближайшее время офлайн-покупка будет в преимуществе. Западный опыт показал, что очень мало машин приобретается через маркетплейсы. Чаще всего это определенная витрина для производителя. Допустим, люди пытаются приобрести автомобиль по рекомендуемой розничной цене без навязанных дополнительных опций. Но все равно кто-то должен выдать человеку машину, выполнить предпродажную подготовку, подписать договор купли-продажи. Скорее всего, эти машины отправляются через дилера, потому что завод не выдает машины, не пробивает чек. У продавца должен быть кассовый аппарат, при этом платит человек, скорее всего, не с карточки. Например, в автосалоне никогда не примут оплату картой — только переводом или наличными в кассу. Сложно понять, чем руководствуются люди: чудачество это или действительно вынужденная мера. Да и многим покупателям важно именно прийти и потрогать автомобиль, убедиться, что все работает», — подытожил он.

