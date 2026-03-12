Названо самое выгодное время для покупки мотоциклов в России

Россиянам назвали самое выгодное время для покупки мотоцикла. В столичный регион пришло долгожданное тепло, из-за чего на дорогах уже появились первые мотоциклисты, а многие граждане задумались о приобретении двухколёсной техники. Тем не менее затягивать с принятием решения не стоит, предупредил в беседе с Quto.ru руководитель объединения МотоРоссия Андрей Иванов.

© Quto.ru

Эксперт напомнил, что весна — это традиционное время повышенного спроса на мототехнику, и именно в начале сезона цены на двухколёсный транспорт начинает увеличиваться.

Иванов отметил, что выгоднее всего покупать мотоциклы с пробегом поздней осенью, когда байкеры, которые планируют сменить транспорт, готовы делать хорошие скидки. В целом, наиболее выгодной такая покупка может стать осенью и зимой, а весной действует правило «чем раньше — тем лучше».

«С каждым тёплым днём уменьшается и количество “живых” экземпляров за адекватные деньги на вторичном рынке, и скидки в мотосалонах на новую технику», — подчеркнул эксперт.

В конце 2025 года стало известно, что вторичный рынок мотоциклов показал в России резкий рост. По данным аналитиков, за месяц было приобретено 5,5 тысячи единиц мототехники. Это на 65% больше, чем было перепродано за тот же период прошлого года.