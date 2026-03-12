Как настроить Google Maps для электромобилей: советы от эксперта

Владельцы электромобилей могут значительно улучшить планирование поездок, активировав специальные функции в Google Maps, которые по умолчанию часто отключены. Эксперт Дмитрий Новиков выделил ключевые настройки, позволяющие приложению учитывать особенности электрокаров, такие как запас хода и необходимость зарядки. Важно указать тип автомобиля как электрический, чтобы навигатор начал показывать зарядные станции в приоритетном порядке и корректировал логику построения маршрута. Без этой настройки расчёты остаются неполными, как для автомобилей с ДВС. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© zeekr

Во время навигации можно искать зарядные станции прямо вдоль текущего маршрута, что полезно при повышенном расходе энергии из-за холода, ветра или высокой скорости. Приложение отображает, насколько станция заставит отклониться от пути, её мощность, рейтинг пользователей и позволяет добавить точку как промежуточную остановку без перезапуска маршрута. В совместимых автомобилях и системе Android Automotive Google Maps автоматически включает время зарядки в итоговое время прибытия, показывая реальное время с учётом остановок.

Карточка станции указывает максимальную мощность в киловаттах, помогая отличить быструю DC-станцию на 100 кВт и выше от медленной AC-точки. Это критично на трассе, где разница между 22 кВт и 150 кВт может означать лишние 40–60 минут ожидания. Также отображается тип разъёма — CCS, CHAdeMO или Type 2 — и оператор станции, что особенно важно для поездок за границу, чтобы избежать несовместимости.

В некоторых автомобилях приложение учитывает температуру окружающей среды, предлагая зимой дополнительные остановки, так как реальный запас хода может снижаться на 20–30 процентов. Функция маршрута с минимальным расходом работает и для электромобилей, учитывая рельеф и избегая резких перепадов высоты, что иногда позволяет сэкономить энергию и сократить одну зарядную сессию. Во время навигации можно искать кафе и рестораны рядом с зарядными станциями, превращая вынужденную остановку в комфортную паузу.