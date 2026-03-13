Механик назвал худшие бензиновые моторы последних лет

В погоне за экологичностью и экономичностью некоторые автопроизводители создали малолитражные турбомоторы, которые со временем проявили серьёзные конструктивные недостатки. Не все двигатели малого объёма ненадёжны — удачными примерами являются 1.0 TSI от Volkswagen или 0.9 TCe от Renault, однако отдельные модели стали источником дорогостоящих проблем для владельцев подержанных автомобилей. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© соцсети

Трёхцилиндровый двигатель Honda 1.0 VTEC P10A2, представленный в 2017 году на Civic десятого поколения, изначально получал положительные отзывы за динамику и расход около 5 л на 100 км. Позже выяснилось, что шкив повреждал ремень ГРМ, его фрагменты попадали в систему смазки, что приводило к перегреву и повреждению цилиндров. Ремонт в официальном сервисе мог приближаться по стоимости к цене подержанного Civic, а в одиннадцатом поколении модель отказалась от этого агрегата.

Массовый трёхцилиндровый мотор PSA/Stellantis 1.2 PureTech серии EB, выпущенный тиражом более четырёх миллионов экземпляров, страдал от ремня ГРМ, работающего в масляной ванне. При эксплуатации на коротких дистанциях топливо попадало в масло, разрушая ремень, а его частицы засоряли масляную систему, что могло вызвать масляное голодание и заклинивание. Интервалы замены сначала составляли 180 тысяч км, затем были сокращены до 160 тысяч, но независимые специалисты рекомендовали менять его каждые 60–80 тысяч км.

Ford 1.0 EcoBoost ранних версий с ремнём в масляной ванне также имел проблемы с надёжностью, включая износ ремня, повреждения головки блока цилиндров, сложности с каналами смазки и перегрев. Отдельной слабостью была система привода топливного насоса, где изнашивалась кулачковая часть. После модернизации мотор получил цепной привод ГРМ, но автомобили ранних лет выпуска требуют повышенного внимания.

Четырёхцилиндровый Renault 1.2 TCe H5Ht, устанавливавшийся на Renault и Dacia, отличался лучшей культурой работы, но страдал от чрезмерного расхода масла — до одного литра на тысячу километров. Причиной называли недостаточную эффективность масляной системы при высоких нагрузках. После 2015 года появилась модернизированная версия Energy, частично решившая проблему, однако ранние экземпляры остаются рискованными, также отмечались проблемы с натяжителем цепи ГРМ.

Таким образом, стремление к снижению объёма и выбросов привело к созданию излишне сложных и уязвимых конструкций. При покупке автомобиля с такими двигателями важно проверять сервисную историю, участие в отзывных кампаниях и состояние системы ГРМ, поскольку цена на вторичном рынке часто отражает репутацию мотора, а более дешёвый автомобиль может обернуться серьёзными затратами. Выбор двигателя зачастую важнее, чем выбор самой модели.