Юрист напомнил о штрафах за просроченные водительские права

Водительские права, срок действия которых истекает в 2026 году или был автоматически продлён в 2022—2023 годах, должны быть своевременно заменены. В противном случае водителям может грозить штраф.

Об этом РИА Новости сообщила юрист Галина Земскова. Она отметила, что автоматическое продление водительских прав в России прекратилось с 1 января.

«Штраф за управление транспортным средством с удостоверением с истёкшим сроком годности составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей», — сказала юрист.

