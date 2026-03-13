Честный тест-драйв Jaecoo J8: реальная ли это замена "Мерседесу"

Опубликован подробный отчет о китайском кроссовере Jaecoo J8.

© За рулем

Jaecoo J8 позиционируется как премиум, то есть альтернатива машинам большой немецкой тройки. Мы взяли топовую версию Supreme-V с адаптивной подвеской и векторным полным приводом, чтобы проверить, стоит ли этот кроссовер своих 4,1–4,8 млн рублей. Тестировали его в московских пробках, на подмосковных трассах, грунтовках и даже легком бездорожье.

Агрегат только один — 2.0-литровый турбомотор SQRF4J20C на 249 л.с. (для России дефорсировали с китайских 261 л.с., чтобы уложиться в налоги) и 385 Нм в широкой полке 1750–4000 об/мин. Коробка — проверенная 7-ступенчатая «мокрая» роботизированная DCT (Getrag), полный привод с двумя муфтами на задней оси (Torque Vectoring в топе).

Разгон до 100 км/ч — 8,5 секунды, максималка — 200 км/ч. По крайней мере так заявляет производитель. На деле тяга и правда достойная. В зимних условиях проводить замеры динамики разгона бессмысленно. Так что доверимся паспортным данным. По ощущениям, машина разгоняется примерно так, как и заявлено. Обгоны на трассе даются легко. Робот переключается плавно, без рывков даже в пробках. Спортрежим держит обороты выше, но разница с Normal не особо заметна — машина всё равно остается комфортной, а не спортивной. 249 сил для двухтонной машины — в самый раз. Бензин — только АИ-95.

Очень! Адаптивная подвеска CDC (Continuous Damping Control) с электронным управлением амортизаторами подстраивается за 0,002 секунды. На трассе — мягко глотает волны и стыки асфальта, в городе не дубасит на «лежачих полицейских», на грунтовке по кузову не расползаются мелкие вибрации. Вес 1929 кг ощущается, но не критично: руль точный, крены минимальные.

А что там за система полного привода Torque-Vectoring, спросите вы? Это продвинутая версия интеллектуальной системы Ardis, разработанная Jaecoo. Для понимания: если вы за рулем обычного полноприводного кроссовера решите похулиганить и нажмете на гашетку в повороте, то машину начнет заносить. Если при этом довернуть руль в сторону заноса, включится система стабилизации: электроника обрубит тягу, что немедленно почувствуют пассажиры, ведь их резко перестанет вжимать в спинку сиденья.

В Jaecoo электроника работает быстро, правильно и деликатно. В итоге при тех же условиях, если переборщить с газом в повороте, а потом попытаться выправить машину рулем, электроника как будто скажет: « Не переживайте, сейчас всё исправим, не отвлекайтесь от массажа! ». И исправляет, не обрубая тягу, а распределяя момент таким образом, что занос плавно сходит на нет. При этом небольшая пробуксовка колес сохраняется. Высший пилотаж!

Шумоизоляция отличная: мотор почти не слышен, шины (245/55 R19 или R20) и ветер не давят даже на 130 км/ч — можно разговаривать не повышая голос. Свет — матричные фары, дальний бьет далеко. Минус — снизу нет матового черного пластика по периметру. Так что на серьезном бездорожье или на грунтовке можно поцарапать элементы кузова. Зато дорожный просвет немаленький: 210 мм. Для российских реалий (ямки, колеи, зимняя каша) — пожалуй, один из самых комфортных «китайцев» в классе.

Есть беспроводная зарядка на 50 Вт с охлаждением — но только для компактных смартфонов, большой iPhone или Galaxy еле влезает. Рядом два USB-C, беспроводной Android Auto/Apple CarPlay. Перед водителем проекционный дисплей (HUD) с навигацией. Экраны — два под общим стеклом, 24,6 дюйма суммарно. Китайцы отдельно отмечают, что используют в головном устройстве один из самых мощных восьмиядерных процессоров Snapdragon 8155. Мультимедиа действительно шустрая. Однако всем этим сегодня не удивишь.

Из того, что выгодно отличает Jaecoo J8: массаж в передних креслах, встроенные в передние подголовники динамики (всего их 14 по салону), оттоманка для переднего пассажира и натуральная кожа в топовых версиях (в базовой комплектации — искусственная кожа).

А еще из необычного:

540-градусный обзор. Мы знаем, что дуга окружности составляет 360°, но маркетологи любят удивлять и добавили картинку под днищем.

Полный привод с Torque Vectoring (две муфты на задней оси) — векторизация тяги помогает в поворотах и на скользком.

Адаптивная подвеска CDC с ручной регулировкой жесткости.

Центральная подушка безопасности между водителем и пассажиром.

Вполне себе премиальный уровень, согласны?

Официально — 8,1 л/100 км в смешанном цикле, 6,8 на трассе, 10,3 в городе. Реальность жестче: в московских зимних пробках — 12–15 л, на трассе при скорости 90–100 км/ч можно уложиться в 10 л. 65-литровый бак требует заправки каждые 500–600 км. В режиме Eco робот старается держать низкие обороты, но динамика разгона при этом весьма умеренная.

За пару недель теста — ничего серьезного. Сборка китайская, но качество высокое: зазоры ровные, материалы приятные. В России уже есть дилерская сеть, запчасти везут быстро.

Однозначно — да. 5 мест, но задний ряд просторный: регулировка спинок, подогрев/вентиляция, отдельный климат, USB-C и шторки. Водительское кресло с 12 регулировками и массажем — спина не устает даже после 800 км пути. Багажник 717 литров (до 2021 л при сложенных сиденьях) — легко влезает детская коляска + чемоданы. ISOFIX есть, места для детских кресел хватает. Для большой семьи лучше, чем многие «семиместники» конкурентов — здесь реальный комфорт, а не теснота третьего ряда.

Нет — чистый импорт из Китая (платформа T2X, как у Exeed RX и Chery Tiggo 9). Но качество сборки на уровне: кузов оцинкован, адаптация под наши условия есть (подогревы всего и вся, хорошая шумка). В 2026 году с официальными поставками проблем с сервисом нет — сеть дилеров уже больше 170.

Цены: Active — 4 074 000 руб., Supreme — 4 524 000 руб., топ Supreme-V — 4 824 000 руб. (рекомендованные цены на март 2026).

Гарантия: 7 лет или 200 000 км — с официальным сервисом и оригинальными запчастями.

Габаритные размеры: 4820 × 1930 × 1710 мм, база — 2820 мм, клиренс — 210 мм. Для понимания, это чуть крупнее Geely Monjaro.

ОСАГО — 25–35 тыс. руб. (в зависимости от региона и стажа). Транспортный налог в Москве за 249 л.с. — около 15–18 тыс. руб. в год.

Geely Monjaro (самый прямой конкурент — похожая мощность и оснащение), Tank 300/500 (если нужен более «внедорожный» характер), Haval Dargo Max или Exeed RX. Из «старых» — подержанные Toyota Highlander или Hyundai Santa Fe.

Плюсы: комфортная подвеска, мощный и надежный силовой агрегат, премиум-салон с массажем, отличная гарантия, хорошая шумка, реальная проходимость для легкого бездорожья.

Минусы: высокий расход в городе, цена под 5 млн, мелкие эргономические косяки, не для серьезного off-road (дорогие дорожные шины).

Jaecoo J8 — это не «еще один китаец», а реально комфортный и технологичный кроссовер для российских реалий 2026 года. Если вам нужен большой семейный автомобиль для трассы, города и редких выездов на природу — он один из лучших вариантов в сегменте до 5 млн. Мощный, тихий, с кучей фишек и гарантией, которая внушает доверие. Минусы (расход и цена) типичные для премиум-«китайцев», но плюсы перевешивают. Если бюджет позволяет — берите, не разочаруетесь.