Скрученный пробег: как распознать обман и что делать после покупки

При покупке подержанного автомобиля велик риск столкнуться со скрученным пробегом – мошенники делают это, чтобы скрыть реальный износ и поднять цену. Эксперты рассказали, как распознать обман еще до сделки, а юристы объяснили, что делать, если машина с липовым пробегом уже куплена.

© РИА "ФедералПресс"

Как скручивают пробег: от механики до электроники

Способ коррекции пробега зависит от возраста и класса машины, сообщили специалисты РГ. В старых отечественных авто все делается вручную: снимают панель приборов, разбирают механический счетчик, выставляют нужные цифры и ставят обратно. В бюджетных иномарках уже нужна электроника – «приборку» подключают к ноутбуку или программатору. В дорогих машинах, как ни странно, скрутить пробег проще всего: достаточно специального прибора, который отматывает электронный счетчик назад.

Технический эксперт Алексей Абрамов уточняет: японские машины начала 2000-х тоже не проблема – пробег на них «затирается» без особых сложностей. А вот главный враг мошенников сегодня – немецкий автопром. Там и защиты, и дублирование данных в разных блоках.

Где искать настоящий пробег

Современные автомобили хранят данные о пробеге не только в одометре. Электронные блоки управления, «мозги» коробки передач, а иногда даже ключи – вот где прячутся следы. Если пробег скручивали, в одном из узлов почти наверняка остались реальные цифры.

Юрист Юрий Кочеулов советует обратить внимание на моточасы: «Это вроде часового журнала: показывает, сколько времени двигатель реально работал. Если на одометре 100 000 км, а моточасов подозрительно много – явно кто-то перематывал показания».

Чек-лист перед покупкой

Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев рекомендует не ограничиваться осмотром. Проверьте авто на сайте Минтранса – там видно, работала ли машина в такси или грузоперевозках. Пробивайте историю по базам, ищите старые объявления – вдруг авто уже мелькало с другим пробегом.

Самый безопасный вариант, по мнению эксперта, – покупать у крупных салонов или лизинговых компаний. У них есть репутация, и судиться с ними проще: работает закон о защите прав потребителей, а значит – штрафы и неустойки.

Что делать, если обман вскрылся после покупки

Адвокат Игорь Усов дает четкую инструкцию. Первое – фиксируйте доказательства, не лезьте в перепалку с продавцом. Собирайте отчеты по истории, диагностику из сервиса, нотариально заверяйте старые объявления. Второе – пишите официальную претензию: либо забирайте деньги и возвращайте авто, либо требуйте скидку и компенсацию.

«Если продавец – автосалон, ваша позиция в разы сильнее, – поясняет Усов. – Там работает закон о защите прав потребителей, а это штрафы, неустойки и моральный вред сверху. В суде выбирайте стратегию: если пробег срезали в разы – только расторжение. Если расхождение не катастрофическое, но на цену влияет – требуйте соразмерного уменьшения стоимости».

Ранее «ФедералПресс» писал, как мошенники обманывают при покупке машины с пробегом.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова; фото: ФедералПресс / Елена Майорова