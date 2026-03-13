Названы пять кроссоверов, которые чаще всего везут в РФ из Китая

По словам основателя компании "РоговМобиль" Дмитрия Рогова, в основном по параллельному импорту ввозятся массовые автомобили японских и немецких брендов в возрасте 3−5 лет с двигателями до 160 л.с. Такие параметры позволяют использовать льготный коэффициент при расчете утилизационного сбора.

Как отмечает Рогов, которого цитирует Motor, в Россию из КНР сейчас с большим отрывом ввозят кроссоверы Mazda CX-5. Речь в основном идет о машинах с двухлитровым мотором. За такие авто просят 2,7−3,3 млн рублей.

Еще одна популярная модель для ввоза - BMW X1. Машина с 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. и передним приводом обойдется в 3,3 млн рублей, отметил эксперт.

Тройку лидеров замыкает новый Nissan Qashqai. Автомобиль с 2-литровым "атмосферником" в топовой комплектации стоит 2,4 млн рублей.

В список наиболее востребованных кроссоверов, выгодных для ввоза из Китая, также попал Audi Q3. За него просят от 3,3 млн рублей.

Единственный кроссовер китайского бренда в пятерке лидеров - Jetta VS5. Модель базируется на компонентах, используемых в Volkswagen Group: турбированный мотор 1,4 литра, 6-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. Агрегаты известные, поэтому обслужить их можно в любом сервисе. Цена машины - от 2 млн рублей.