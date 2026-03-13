"Жигули" встают в копеечку: почему цены на советские авто резко идут вверх

В последние месяцы на российском рынке автомобилей с пробегом наблюдается любопытная тенденция: некоторые модели резко подешевели, а другие, напротив, заметно прибавили в стоимости. Так, "Жигули" вновь в цене.

ВАЗ-2107 стал лидером по продажам среди подержанных автомобилей в прошлом году. Крепкую "классику", способную выполнять свои функции, можно приобрести за 250-300 тысяч рублей. А за хороший ВАЗ-2109 с "живым" кузовом и документами просят до 500 тысяч рублей.

Почему же "Жигули" вновь стали востребованы?

Безусловно, стоит признать, что машины из советского прошлого не могут сравниться с иномарками. Они тяжелее, дискомфортнее в управлении, требуют более частого ремонта. Однако цена на "девятку" с длинной родословной уже сравнялась с ценой на популярные иномарки.

Специалисты портала "Автовзгляд" утверждают, что за аналогичную сумму можно приобрести иномарки, но с кучей нюансов. При покупке старого "японца" или "немца" в бюджете до полумиллиона рублей стоит быть готовым к тому, что сварка, малярка и ремонт подвески будут идти рука об руку с машиной. Кроме того, стоимость запчастей может быть довольно высокой.

Для обслуживания же отечественного автопрома достаточно иметь в кошельке запас от 20 до 40 тысяч рублей, на которые можно будет собрать полмашины в любом ближайшем магазине. По мнению экспертов портала, семейство Lada Samara сейчас выглядит наиболее адекватным решением для коротких поездок и решения ежедневных задач за вменяемые деньги.

Рассматривая машины "по верху рынка", можно без особых усилий и в своем же регионе найти варианты, которые не требуют оперативных инвестиций. Как минимум на год.

