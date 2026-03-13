Когда за прием лекарств могут лишить прав

Водителей могут лишить права управлять транспортным средством на срок до двух лет за употребление лекарств с психоактивными веществами (психотропы). Об этом сообщил Максим Поляков, доцент кафедры административного права и процесса Университета им. Кутафина, агентству ТАСС.

Поляков объяснил, что некоторые медикаменты, например, «Феназепам», содержат вещества, включённые в правительственный перечень наркотических и психотропных препаратов. Употребление таких лекарств может вызвать состояние, схожее с опьянением. Если факт употребления будет подтверждён медицинским освидетельствованием, суд может принять решение о лишении водителя прав.

Отметим, что к веществам, при обнаружении которых в крови грозит лишение прав, относятся также кодеин, фенобарбитал, морфин, псевдоэфедрин и декстрометорфан — причём они входят в состав, например, обезболивающих препаратов и лекарств от бронхита.

Юрист подчеркнул, что проверка на месте сотрудниками ГИБДД не может точно определить, вызвано ли состояние водителя употреблением психоактивных веществ. Для этого требуется проведение медицинского освидетельствования, которое позволяет установить наличие запрещённых веществ в крови. Только на основании медицинского заключения водителя могут привлечь к административной ответственности.

Поляков также отметил, что для начала проверки у сотрудника ГИБДД должны быть веские основания, такие как запах алкоголя, нарушение речи или неустойчивость позы. Однако в случае управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения смягчить наказание можно, если водитель признает вину, раскается и окажет содействие полиции.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в России рассматривается возможность введения специальной маркировки для лекарственных препаратов, которые могут негативно влиять на способность человека управлять транспортным средством.