Почему дешевая зимняя мойка уничтожает краску быстрее коррозии

Михаил Лазарев: Главное правило зимней мойки – дать кузову плавно остыть.

Многие водители до сих пор относятся к мойке машины как к рутинной пятиминутке, но зимой эта халатность выходит боком, пояснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев в беседе с Pravda. Ru.

В погоне за экономией и скоростью автовладельцы сами превращают лак в «паутинку» из микротрещин.

Желание оттереть соляной налет на ближайшей мойке самообслуживания часто оборачивается стрессом для кузова: ледяной металл не выдерживает контраста температур, а агрессивная химия не успевает подействовать за пару секунд. В итоге грязь не смывается, а втирается в покрытие, оставляя после себя царапины.

Главное правило зимнего ухода – дать машине остыть. Если окатить прогретое авто ледяной водой, лакокрасочное покрытие испытает шок, что приведет к появлению микротрещин. К тому же многие забывают, что аппарат высокого давления – не игрушка: если поднести пистолет слишком близко, мощный напор просто сдерет защитный слой.

Но самое неприятное начинается после мойки. Вода, оставшаяся в петлях и замках, за ночь сковывает автомобиль, а сырые пороги и арки становятся идеальной средой для коррозии. Эксперты предупреждают: надеяться на чудо и мыть кое-как – значит собственными руками приближать кузовной ремонт.