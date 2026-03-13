Tenet, «Москвич» или Geely: какой автомобиль в России выгодно покупать в кредит

В начале 2026 года российский рынок автокредитования переживает заметные изменения. Количество выданных автокредитов снизилось, однако средний размер займа и срок кредитования, наоборот, выросли. Это связано как с ростом цен на автомобили, так и с постепенным снижением ключевой ставки Центрального банка.

© Москвич

Журналисты Autonews рассмотрели условия покупки в кредит трех популярных кроссоверов на российском рынке: Tenet T7, Geely Monjaro и «Москвич 3». На их примере можно понять, какие процентные ставки предлагают банки, сколько придется платить ежемесячно и как размер первоначального взноса влияет на итоговую переплату.

Особенности автокредитования

Оформить автокредит обычно проще, чем ипотеку. В большинстве дилерских центров достаточно минимального пакета документов — чаще всего требуется только паспорт и дополнительное удостоверение личности (например, водительское удостоверение).

Однако специалисты советуют внимательно оценивать свои финансовые возможности. Несмотря на упрощенную процедуру оформления, автокредит может стать серьезной нагрузкой на бюджет, особенно если срок кредита короткий или первоначальный взнос небольшой.

Tenet T7

В феврале 2026 года одним из самых популярных кроссоверов на российском рынке стал Tenet T7 — автомобиль калужской сборки, который является локализованной версией китайской модели Chery Tiggo 7L.

Базовая комплектация «Актив» оснащается 1,6-литровым турбированным двигателем, роботизированной коробкой передач и передним приводом. Стоимость автомобиля составляет 2 635 000 рублей. При оформлении кредита дилеры нередко предлагают дополнительные скидки или специальные программы финансирования.

Минимальный первоначальный взнос составляет 5%, то есть 131 750 рублей.

Если оформить кредит на два года по программе одного из банков, ежемесячный платеж составит около 112 873 рублей, а процентная ставка будет примерно 7,7% годовых.

Однако при средней зарплате в Москве около 173 тысяч рублей такой платеж может оказаться слишком высоким. Поэтому многие покупатели увеличивают срок кредита до 36 месяцев. В этом случае ежемесячный платеж снижается примерно до 81 000 рублей, но процентная ставка возрастает примерно до 10,2%.

Более выгодные условия доступны при большем первоначальном взносе. Например, при оплате 20% стоимости автомобиля (527 000 рублей) ежемесячный платеж за двухлетний кредит составит около 91 249 рублей, а ставка может снизиться примерно до 3,7% годовых.

Geely Monjaro

Среди китайских автомобилей в России высоким спросом продолжает пользоваться премиальный кроссовер Geely Monjaro. Однако из-за высокой стоимости многие покупатели также прибегают к автокредиту.

Начальная комплектация «Люкс» стоит около 4 199 990 рублей с учетом действующих скидок и специальных предложений.

Автомобиль оснащается:

2-литровым турбированным двигателем

классической автоматической коробкой передач

системой полного привода

Даже базовая версия включает богатое оснащение:

панорамную крышу

подогрев всех сидений

трехзонный климат-контроль

цифровую приборную панель

беспроводную зарядку для смартфона

Одним из наиболее выгодных вариантов считается кредит на 3 года с крупным первоначальным взносом — 60% стоимости автомобиля (2 519 994 рубля). В этом случае ежемесячный платеж составит около 46 673 рублей, а процентная ставка может быть практически символической — 0,01% годовых благодаря субсидированию со стороны автопроизводителя.

Однако при оформлении кредита обязательным условием обычно становится оформление полиса КАСКО, что увеличивает общие расходы на автомобиль.

Для покупателей без накоплений банки предлагают кредиты и без первоначального взноса. Но тогда процентная ставка резко возрастает — примерно до 20,9% годовых, что приводит к значительной переплате.

Некоторые дилеры также предлагают рассрочку, при которой покупатель избегает процентов. Однако срок погашения в этом случае обычно ограничен одним или двумя годами, а требования к платежам значительно строже.

«Москвич 3»

Более доступным вариантом на рынке остается кроссовер «Москвич 3», созданный на базе китайской модели JAC JS4.

Для расчетов была выбрана максимальная комплектация «Комфорт Телематика» 2026 года. Такой автомобиль оснащается:

бензиновым двигателем 1,5 л мощностью 136 л.с.

вариаторной коробкой передач

В оснащение входят:

климат-контроль

круиз-контроль

камера кругового обзора

светодиодная оптика

Стоимость автомобиля составляет около 2 240 000 рублей.

При первоначальном взносе 20% (448 000 рублей) и сроке кредита 2 года процентная ставка составляет примерно 11,5%, а ежемесячный платеж — около 83 937 рублей.

Если увеличить первоначальный взнос до 40% (896 000 рублей), ставка снижается до 9%, а ежемесячный платеж уменьшается примерно до 61 400 рублей. Такой вариант считается более комфортным для покупателей со средней зарплатой, при условии отсутствия других кредитных обязательств.

По словам сотрудников дилерских центров, подтверждение дохода при оформлении автокредита часто не требуется. Гораздо большее значение имеют кредитная история заемщика и размер запрашиваемой суммы.

Что будет с автокредитами в 2026 году

Эксперты пока осторожно оценивают перспективы рынка автокредитования. Представитель «Объединенного кредитного бюро» Юлия Филатова отмечает, что ключевыми для оценки ситуации станут показатели февраля и марта 2026 года.

Именно эти месяцы покажут, будет ли рынок восстанавливаться или продолжит сокращаться.

Снижение ключевой ставки Центрального банка в феврале — с 16% до 15,5% — по мнению экспертов, вряд ли окажет значительное влияние на автокредитование.

Генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский считает, что влияние этого решения будет ограниченным. Причина в том, что многие автопроизводители поддерживают продажи за счет субсидирования процентных ставок, предлагая собственные программы кредитования.

Аналогичной точки зрения придерживается и эксперт инвестиционной компании «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. По его словам, для заметного оживления рынка ключевая ставка должна снизиться еще на несколько процентных пунктов.

Вывод:Покупка автомобиля в кредит в 2026 году остается распространенной практикой. Однако выгодность сделки сильно зависит от размера первоначального взноса, срока кредита и программ субсидирования от автопроизводителей. Чем больше первоначальный платеж, тем ниже ставка и итоговая переплата.