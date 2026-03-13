Эксперты составили топ-5 самых надежных моделей Mercedes-Benz

Исследование J. D. Power на основе отзывов владельцев за последние три года выделило пять самых надежных моделей Mercedes-Benz. Mercedes-Benz C-Class 2023 года, несмотря на масштабную модернизацию в 2022 году, стал самой надежной моделью бренда с общим баллом 81/100, поскольку первоначальные производственные недочеты были устранены. Владельцы положительно оценили эстетику салона в стиле мини-S-класса и ощущение расслабленности за рулем, хотя некоторые отметили сложную настройку системы MBUX и чувствительную педаль тормоза. Модель C300 с 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом считается самой надежной. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLE получил общий балл 79/100, оставаясь надежным кроссовером, который по качеству превосходит другие внедорожники бренда. Владельцы высоко оценили точность голосовых команд и настраиваемую цифровую приборную панель, но отметили повышенный шум от больших колес и раскачивание подвески на неровностях. GLE450 с 3,0-литровым двигателем хвалили за плавный ход, и к нему было меньше претензий, чем к GLE 350 с 2,0-литровым двигателем.

Mercedes-Benz E-Class, представленный в поколении W213, также набрал 79/100, получив высокие оценки за надежность и удобство вождения благодаря многолетним усовершенствованиям. Среди плюсов — исключительно удобные сиденья и интуитивно понятный дизайн салона, хотя некоторые владельцы жаловались на ограниченное пространство в багажнике и проблемы с беспроводным подключением Apple CarPlay. E350 с 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом считался самой надежной силовой установкой.

Mercedes-Benz GLS, самый популярный большой внедорожник бренда, получил общий балл 75/100, но его рейтинг снижается из-за сложных компонентов пневматической подвески, которые могут потребовать ремонта в начале эксплуатации. Модель высоко оценили за роскошный салон, сравнимый с S-классом, и тихую езду, хотя некоторые отметили недостаток места для мелких вещей и медленно двигающиеся задние сиденья с электроприводом. GLS 450 с рядным шестицилиндровым двигателем лучше подходит для экономии на обслуживании, чем GLS 580 с двигателем V8.

Mercedes-Benz GLC 2023 года, относящийся к предыдущей модели с кузовом X253, набрал 77/100, получив более высокие оценки за качество и надежность по сравнению с новой моделью благодаря отработанным технологиям и многолетним обновлениям. К недостаткам отнесли устаревшую информационно-развлекательную систему и меньший объем багажника. GLC300 с 2,0-литровым двигателем и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач считается отличным выбором для минимального обслуживания.