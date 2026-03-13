Почему китайские автомобили уходят с российского рынка

Автомобильный эксперт Петр Баканов рассказал "Российской газете", что причины, по которым те или иные модели уходят с российского рынка, разные.

© РИА Новости

"В одном случае речь идет о ребрендинге или бэдж-инжиниринге, в другом - об обновлении модельного ряда. Во многом это происходит из-за роста цен, из-за пересмотра утильсбора, целесообразности содержания широкого модельного ряда. То есть, когда мы видим, что ушел Chery Tiggo 4, мы прекрасно понимаем, что на его смену пришел Tenet T4. Держать две конкурирующие между собой модели недальновидно. Когда мы смотрим на Jetour X50 и X70, это модели предыдущих поколений, морально устаревшие кроссоверы. На смену им пришла новая генерация - Jetour T1, T2 и так далее. Когда мы смотрим на такую модель, как GAC GS3, нужно понимать, что это не самый дешевый, но неплохой по ездовым характеристикам компактный кроссовер, но лишенный многих важный вещей, например, заднего стеклоочистителя", - заметил Баканов.

По его мнению, в 2026 году основной тренд - это пересмотр утильсбора, который сильно ударяет по цене и заставляет многих производителей либо отказываться от определенных модификаций, либо уже оснащать модели другими двигателями.